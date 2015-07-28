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    «Краснодар»: «Приходится тратить деньги, чтобы болельщики видели игры ЛЕ»

    Заместитель директора по развитию ФК «Краснодар» Александр Александров направил в «Чемпионат.ком» письмо с пояснением информации о трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против словацкого «Слована» на российском телевидении.
    «Появившаяся информация в СМИ о трансляции нашей ответной игры со «Слованом» пока не соответствует действительности. Нам пока не удалось договориться с ними о стоимости трансляции. Дело в том, что нам самим приходится оплачивать трансляцию домашнего матча Лиги Европы, чтобы его смогли посмотреть наши болельщики.
    Эта ситуация не комфортна для нас в связи с санкциями, наложенными УЕФА. Ведь проблема в том, что наше телевидение не показывает матчи Лиги Европы УЕФА бесплатно, а мы, находясь под санкциями этого самого УЕФА, тратим свои деньги для того, чтобы наши болельщики смогли увидеть матчи этого турнира», - сказано в письме.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 19:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +60

      Shaft 29 июля 2015, 20:47

      Какой же маразм в нашей стране...

      0
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      Рейтинг: +24994

      bset 28 июля 2015, 22:21

      Да разогнать эту шарашкину контору к чертям и все. Только по одному матчу за выходные и то в 13:30. Нам приходится переносить все свои дела, футболистам приходится бегать в самую жару. Чтобы показать матч, надо еще и заплатить. Отличная популяризация футбола. Лучше показывать криминальные сводки, чтобы популязировать этот род деятельности.

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 28 июля 2015, 21:37

      впереди ЧМ, казалось логичным было бы популяризация футбола в стране, открывать секции детские, строить поля, показывать футбол. Но нет же)
      Зачем бесплатно показывать Лигу Европы, мы же и так показываем вам ЛЧ в записи.

      3
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      ...
      Рейтинг: +18

      Diviasil > Valar Morghulis 28 июля 2015, 21:53

      Да ты что,нам же ментовские войны интересней смотреть,чем матчи еврокубков с участием российских команд)

      1
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      Рейтинг: +29

      EvilVoice 28 июля 2015, 19:59

      кайф, футбол для болельщиков же

      1
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