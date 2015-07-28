Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев не может сохранить ворота «сухими» в ЛЧ 28 игр подряд

    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поставил очередной антирекорд Лиги чемпионов: вратарь уже 28-ю встречу подряд не может сохранить ворота в неприкосновенности. Это случилось во вторник в матче 3-го квалификационного раунда против пражской «Спарты».
    Последний раз армеец уходил с поля «сухим» в Лиге чемпионов 1-го ноября 2006-го года, когда ЦСКА в гостях сыграл вничью с лондонским «Арсеналом».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 19:39
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 29 июля 2015, 21:11

      А есть статистика сколько игр подряд он не может сохранить штаны сухими.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:57

      Стоял Акинфеев хорошо, в голах нет его вины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:14

      В матче со Спартой к нему претензий нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2015, 06:01

      А кто это-Акинфеев??????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      mondm 29 июля 2015, 01:36

      Пока только Зенит и лажал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      mondm 29 июля 2015, 01:35

      И кому нужна это статистика , может вон ккомов не может хезать уже 34 дня и что ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 28 июля 2015, 23:38

      От великого до смешного всего один рекорд. Все игроки так или иначе оставляют память о себе в ЛЧ так и Акинфеев постарался на славу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff 28 июля 2015, 23:26

      Есть повод для гордости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 23:08

      Да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      ren888888 28 июля 2015, 22:06

      Нубас -вот позор то дырофею))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11