Акинфеев не может сохранить ворота «сухими» в ЛЧ 28 игр подряд

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поставил очередной антирекорд Лиги чемпионов: вратарь уже 28-ю встречу подряд не может сохранить ворота в неприкосновенности. Это случилось во вторник в матче 3-го квалификационного раунда против пражской «Спарты».





Последний раз армеец уходил с поля «сухим» в Лиге чемпионов 1-го ноября 2006-го года, когда ЦСКА в гостях сыграл вничью с лондонским «Арсеналом». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!