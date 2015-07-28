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    Шатов посетил мини-футбольный клуб «Синара»

    Футболист санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов нанес визит в екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара», за который в свое время выступал. Играть в футбол, пусть и в зале, полузащитник начал именно там. Шатова тепло встретили, он пообщался с руководством и прошелся по родным стенам, сообщает официальный сайт «Синары».
    Вместе с хавбеком был и президент ФК «Урал» Григорий Иванов.



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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 19:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +86

      wingback 29 июля 2015, 22:06

      Мог бы отсыпать из кармана альма матер...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:56

      И деньжатами помог бы клубу...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 28 июля 2015, 23:08

      Пид**аст. Езжай в свою Зеньку, клоун.

      -2
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      Рейтинг: +31

      KURUM 28 июля 2015, 22:55

      Деньжат то подкинул.?

      0
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      Рейтинг: +117

      andreika20133 28 июля 2015, 20:55

      Вообще молодец

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