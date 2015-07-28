Шатов посетил мини-футбольный клуб «Синара»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов нанес визит в екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара», за который в свое время выступал. Играть в футбол, пусть и в зале, полузащитник начал именно там. Шатова тепло встретили, он пообщался с руководством и прошелся по родным стенам, сообщает официальный сайт «Синары».

Вместе с хавбеком был и президент ФК «Урал» Григорий Иванов.