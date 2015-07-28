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    Суркис не стал продавать Ярмоленко «Сток Сити» за 20 млн евро

    Английский «Сток Сити» сделал очередное предложение киевскому «Динамо» о приобретении полузащитника украинцев Андрея Ярмоленко, сообщает «Спорт-Экспресс в Украине». «Гончары» предложили 20 миллионов евро, но табу на трансфер наложил лично президент киевлян Игорь Суркис.
    Вероятно, главный человек в «Динамо» ждет предложений от топ-клубов, которые пока не проявляют конкретной заинтересованности в Ярмоленко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    28.07.2015 19:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:55

      Милану стоило бы пригласить Ярмоленко.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 июля 2015, 12:08

      не удалось сбежать из укропии)

      0
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      Рейтинг: +25

      STRONG999 28 июля 2015, 21:55

      отступные днепру 10 млн - не совсем "на шару"))

      0
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > STRONG999 28 июля 2015, 22:51

      Может ты попутал днепр с динамо и Ярмоленко с конопляной ?бывает

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц 28 июля 2015, 20:45

      Был шанс уехать в лучшую лигу мира. Будет теперь локти кусать.

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 28 июля 2015, 20:33

      не стоит он этих денег - а еврей маху дал!

      1
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      Рейтинг: +9

      ArsenalAlania 28 июля 2015, 20:14

      потом уйдет бесплатно как коноплянка

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      Рейтинг: +25

      STRONG999 > ArsenalAlania 28 июля 2015, 21:55

      отступные днепру 10 млн - не совсем "на шару"))

      0
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      Рейтинг: -4

      qasi32 28 июля 2015, 19:36

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -3
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