Суркис не стал продавать Ярмоленко «Сток Сити» за 20 млн евро

Английский «Сток Сити» сделал очередное предложение киевскому «Динамо» о приобретении полузащитника украинцев Андрея Ярмоленко, сообщает «Спорт-Экспресс в Украине». «Гончары» предложили 20 миллионов евро, но табу на трансфер наложил лично президент киевлян Игорь Суркис.





Вероятно, главный человек в «Динамо» ждет предложений от топ-клубов, которые пока не проявляют конкретной заинтересованности в Ярмоленко. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!