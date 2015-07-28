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    Качество поля на «Арене Химки» не вызывает опасений перед матчем между ЦСКА и «Спартой»

    Состояние газона на стадионе "Арена Химки", где московский футбольный клуб ЦСКА примет пражскую "Спарту" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, не вызывает опасений, дренаж поля работает хорошо, заявила пресс-атташе подмосковного стадиона Жанна Купцова.

    Встреча ЦСКА и "Спарты" состоится во вторник и начнется в 19:15 по московскому времени. В понедельник в Москве выпало большое количество осадков, во вторник на столицу за два часа до начала игры обрушился сильный ливень.

    "По поводу поля у нас никаких опасений нет, несмотря на непогоду. В понедельник в таких же условиях проходила тренировка "Спарты", все прошло хорошо. В плане качества поля никаких претензий нет, дренаж работает, все хорошо, поле справится. Сейчас поле не накрыто", - передает слова Купцовой "Р-спорт".

    "В любом случае решение за главным арбитром. С точки зрения безопасности жизни игроков может быть принято решение. Может быть, уведут игроков с поля на какое-то время, если будет молния. Ведь такие случая были", - заметила она.

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    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2015 18:52
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:54

      Поле не виновато в проигрыше...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:13

      К полю претензий нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      bfd 28 июля 2015, 19:35

      Венгер был бы доволен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      qasi32 28 июля 2015, 19:17

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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