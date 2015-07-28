Качество поля на «Арене Химки» не вызывает опасений перед матчем между ЦСКА и «Спартой»

Состояние газона на стадионе "Арена Химки", где московский футбольный клуб ЦСКА примет пражскую "Спарту" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, не вызывает опасений, дренаж поля работает хорошо, заявила пресс-атташе подмосковного стадиона Жанна Купцова.



Встреча ЦСКА и "Спарты" состоится во вторник и начнется в 19:15 по московскому времени. В понедельник в Москве выпало большое количество осадков, во вторник на столицу за два часа до начала игры обрушился сильный ливень.



"По поводу поля у нас никаких опасений нет, несмотря на непогоду. В понедельник в таких же условиях проходила тренировка "Спарты", все прошло хорошо. В плане качества поля никаких претензий нет, дренаж работает, все хорошо, поле справится. Сейчас поле не накрыто", - передает слова Купцовой "Р-спорт".



"В любом случае решение за главным арбитром. С точки зрения безопасности жизни игроков может быть принято решение. Может быть, уведут игроков с поля на какое-то время, если будет молния. Ведь такие случая были", - заметила она.



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