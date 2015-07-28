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    Креспо стал игроком «Астон Виллы»

    «Астон Вилла» подписала контракт с защитником «Кордовы» Хосе Анхелем Креспо на три года, сообщается на официальном сайте клуба. Сумма трансфера не известна. Футболист уже прошел медосмотр и присоединился к партнерам по новой команде.

    «Хосе - это игрок, за которым мы следили некоторое время и очень рады. что смогли его приобрести. Он опытный футболист, поигравший в Примере и Серии А, двух сильнейших лигах в Европе, и с его слов я знаю, что он не может дождаться времени, когда начнёт выступать за «Астон Виллу», - приводятся слова главного тренера Тима Шервуда в сообщении на сайте команды.

    В минувшем сезоне испанской Примеры Креспо провел 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями.


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    Источник: ФК «Астон Вилла»

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    28.07.2015 18:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      sava1984 30 июля 2015, 10:55

      Посмотрим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:52

      Чудак какой-то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      KARE 28 июля 2015, 21:51

      Я в ШОКЕ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      qasi32 28 июля 2015, 19:17

      я рассылаю спам, я дурачок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 18:22

      кресло слуцкого

      0
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