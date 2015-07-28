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    Венгер хочет видеть Бускетса в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер попросил руководство клуба выделить деньги на приобретение полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, сообщает источник.

    Французский специалист намерен предложить 27-летнему испанцу ключевую позицию в полузащите. Лондонский клуб намерен узнать позицию Бускетса по возможному переходу в «Арсенал».

    Напомним, что недавно футболист продлил контракт с каталонским клубом до 2019 года.

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    Источник: Sport.es

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    28.07.2015 17:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:47

      Венгер в поиске, вот и заносит иногда по ошибке не туда...

      0
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      Рейтинг: +28

      Nazi 28 июля 2015, 23:26

      Какой на х... бускетс... Нам нужны мужики, а не театральные ЛГБТ :)

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 28 июля 2015, 23:18

      Аха шаззз, если предложите лям 50-60 подумаем!

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 28 июля 2015, 23:16

      ну и зачем нам этот клоун? чтобы Арсенал првратился в Барселону, и все начали валяться по полю и кривляться? Нет уж, пусть сидит в своем театре

      1
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      Рейтинг: +342

      mphuZ 28 июля 2015, 20:11

      зачем нам этот испанский артист в команде ?

      в полузащите вроде как хватает престарелых испанцев..
      нужно что-то свежее и помощнее!

      1
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 28 июля 2015, 20:06

      Сдаётся мне что не только один Венгер хочет его видеть в Арсенале)

      0
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas 28 июля 2015, 19:52

      А в "Барселоне" у него не ключевая позиция в полузащите? В принципе основополагающий игрок. Не продается.

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > barcelonistas 28 июля 2015, 19:55

      Согласен, особенно учитывая сыгранность с основными игроками и защиты и центра и нападения.
      Но было бы интересно на него посмотреть в другой команде...

      0
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      Рейтинг: -4

      qasi32 28 июля 2015, 19:17

      я рассылаю спам, я дурачок

      -3
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      Рейтинг: +28

      Nazi > qasi32 28 июля 2015, 23:25

      Пусть меня забанят, но ты дебил, лечению не подлежишь, это не оскорбление, это диагноз..

      0
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      Рейтинг: +67

      Elves 28 июля 2015, 18:26

      Не нужен этот оскароносник.

      1
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas > Elves 28 июля 2015, 19:53

      Не дорос "Арсенал" до этого оскароносника в составе.

      0
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      Рейтинг: +67

      Elves > barcelonistas 28 июля 2015, 20:02

      И даром не нужен. Пусть лучше в кино снимается, а не в футбол играет.

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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 28 июля 2015, 18:25

      Лучший опорник в мире,перейдет из самой сильной команды в мире перейдёт в Арсенал ?!? В спортсе идиоты сидят чтоль.

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Master Football 7 28 июля 2015, 18:47

      Лучший опорник? Ты наркоман? При живых Хави Алонсо, Швайни, Пирло, Ламе, Кроосе, Матиче, Модриче, Де Росси и хотя бы том же Маскерано???

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg > Schicko_008 28 июля 2015, 19:26

      Алонс?Кросс?Матичь?Чувак скорей ты наркоман ,Насчет Модрича и Пирло еще как то соглашусь ,Да Бускетс в прошлом сезоне очень много тупил,но половина названых тобой игроков не входит в состав Лучших!

      -3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Baisangur95reg 28 июля 2015, 19:35

      В прошлом сезоне? А до этого он, конечно, был просто неотразим!))
      Скидку на прошлый сезон можно разве что для Х.Алонсо сделать, который клуб поменял не хило... И то он был крайне хорош.
      Все кого я перечислил либо равные, либо более классные опорники (если, правда, еще опорники), чем Бускетс. Согласен, Кроос и Матич - скорее пока подающие надежды.
      Бускетс хорош, но называть его лучшим (???) это меня возмутило... Ну согласись, он не чета ни Швайни, ни Пирло, ни Де Росси!!!

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      Рейтинг: +263

      barcelonistas > Schicko_008 28 июля 2015, 19:55

      А ты не задумывался, что Алонсо и "хотя бы тот же Маскерано" проигрывают конкуренцию "слабенькому" Бускетсу? Гвардиола, Тито, Тата, Энрике, Дель Боске. Все как один ставят в основу и закручивают игру вокруг пятого номера в центре. Один ты умный, не признал в нем опорника топового.

      Да, Бускетс лучший опорник в мире, насколько слово "лучший" вообще применимо к опорнику, ибо разные стили. Но один из лучших точно.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > barcelonistas 28 июля 2015, 20:01

      Ты серьезно? Х.Алонсо проигрывает конкуренцию Бускетсу??? Что ты куришь?
      Маскерано в Барсе просто в защите играет, потому что Бускетс в защите играть не умеет, а вторым опорником был всегда и определенно Хави. Имея двух ХОРОШИХ опорников, один из которых еще и хороший защитник, одного ставят в защиту!

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