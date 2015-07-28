Венгер хочет видеть Бускетса в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер попросил руководство клуба выделить деньги на приобретение полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, сообщает источник.



Французский специалист намерен предложить 27-летнему испанцу ключевую позицию в полузащите. Лондонский клуб намерен узнать позицию Бускетса по возможному переходу в «Арсенал».



Напомним, что недавно футболист продлил контракт с каталонским клубом до 2019 года.



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