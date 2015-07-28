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    Набиуллин не перейдет в «Зенит»

    Член попечительского совета «Рубина», министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что защитник казанского клуба Эльмир Набиуллин не уйдет из команды в текущее трансферное окно. Ранее сообщалось о его возможном трансфере в «Зенит».

    «Никто никуда не уходит, мы стоим за своих футболистов. У него (Набиуллина) контракт с "Рубином", он будет играть. У нас есть еще ребята на подходе, которые могут играть в основе. Тренд, который мы наметили, когда я еще работал в клубе и со сменой руководства, - делать ставку на доморощенных игроков.

    Сегодня в "Рубине" уже играют наши ребята, это делает наши задумки реальностью. Виталий Мутко подчеркнул, что модель "Рубина" с точки зрения развития футбола в стране - это очень успешный проект», - приводит слова Леонова ТАСС.

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    Источник: ТАСС

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    28.07.2015 17:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      kazantim 28 июля 2015, 21:17

      Как бы в фнл не улететь с таким проектом. Свои ребята это хорошо. Но сильные леги должны быть в любом случае.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      qasi32 28 июля 2015, 19:17

      я рассылаю спам, я дурачок

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 18:05

      САМ Мутко подчеркнул?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      KBR-07 28 июля 2015, 18:03

      Рубин опомнился,когда полкоманды в Зеню продал!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 28 июля 2015, 17:57

      Чёта админресурс переклинивает..
      а когда выборы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 17:36

      нае балин

      0
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      Рейтинг: +6295

      порт 28 июля 2015, 17:36

      На нет, и пол литра нет.

      -1
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