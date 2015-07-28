Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб «Севильи»

Российский специалист Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб испанского футбольного клуба "Севилья", который возглавляет Унаи Эмери, сообщается на официальном сайте команды.



Черышев, отец полузащитника мадридского "Реала" Дениса Черышева, станет одним из помощников Эмери наряду с Хуаном Карлосом Карседо и Пабло Виллануэвой.



Дмитрий Черышев, выступавший за сборную России, ранее возглавлял детскую команду "Реала", нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", казахстанский "Иртыш". Под его началом "Волга" вышла в полуфинал Кубка России.



"Севилья" под началом экс-главного тренера московского "Спартака" Эмери дважды выиграла Лигу Европы, а в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Испании.



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