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    Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб «Севильи»

    Российский специалист Дмитрий Черышев вошел в тренерский штаб испанского футбольного клуба "Севилья", который возглавляет Унаи Эмери, сообщается на официальном сайте команды.

    Черышев, отец полузащитника мадридского "Реала" Дениса Черышева, станет одним из помощников Эмери наряду с Хуаном Карлосом Карседо и Пабло Виллануэвой.

    Дмитрий Черышев, выступавший за сборную России, ранее возглавлял детскую команду "Реала", нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", казахстанский "Иртыш". Под его началом "Волга" вышла в полуфинал Кубка России.

    "Севилья" под началом экс-главного тренера московского "Спартака" Эмери дважды выиграла Лигу Европы, а в прошлом сезоне заняла пятое место в чемпионате Испании.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    28.07.2015 16:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:41

      Неплохо так, а теперь и Дениса к себе позовет...если послушают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4

      qasi32 28 июля 2015, 19:18

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 17:53

      это он недурно движется!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 июля 2015, 17:28

      Ну какое место "завоевала" молодёжка Зенита мы помним, а так же знаем где Волга играет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 28 июля 2015, 17:00

      А вот это очень хорошо: легче будет молодежь российскую в аренду в хороший чемп устраивать. Даже во втором испанском дивизионе польза будет немалая.

      0
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      ...
      Рейтинг: -100

      серИт > Старый Пью 28 июля 2015, 17:38

      идиот надо свой развивать а не по жаре с басками бегать

      0
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 28 июля 2015, 16:57

      Они еще бы Семина взяли

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 16:40

      Где только не работал

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > sir_Alex 28 июля 2015, 17:13

      Он работал только в Торпедо Горький. Ну Маленько в Локо НН, в Динамо его сгубили дальше он работал проводником...

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      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > kidd-75 28 июля 2015, 18:25

      А "Иртыш"?

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > sir_Alex 28 июля 2015, 18:53

      Ногами работал, говорю, а не тренером

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > kidd-75 28 июля 2015, 21:31

      Ногами он играл

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