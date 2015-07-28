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    Григорьянц: «КДК рассмотрит «неподобающее поведение» «Амкара» в матче с «Рубином»

    Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит грубую игру футболистов пермского "Амкара" в матче второго тура чемпионата России с казанским "Рубином", заявил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого передает "Р-спорт".

    "Амкар" в воскресенье на выезде обыграл "Рубин" со счетом 2:0. Пермская команда в этом матче получила шесть желтых карточек. Заседание КДК состоится в среду и начнется в 14:00 по московскому времени.

    "Второй тур получился относительно спокойным. На заседании будут рассматриваться вопросы со скандированием, использованием и бросанием пиротехнических изделий, выход болельщика на поле в матче "Урал" - "Зенит" (1:4), выход за пределы технической зоны, а также неподобающее поведение команды - шесть предупреждений у "Амкара". По итогам матча "Краснодар" - "Спартак" (0:1) (будет рассмотрено) только использование и бросание пиротехники", - сказал Григорьянц.

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    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2015 15:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      KAZANOID 31 июля 2015, 12:27

      Провокации и грубость,переходящие в хамство отличительная черта пермяков.Нет на них теперь Наваса челюсти ломать.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 17:50

      линчуют, вероятно

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 28 июля 2015, 16:20

      Уже не знают как бы содрать бабло. Как это так?! Амкар получил целых 6 желтых карточек за целый матч!!! Шесть, КАРЛ!!!
      Пздц, цирк какой-то

      1
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      Рейтинг: +10

      Rado7 28 июля 2015, 16:16

      У них вся игра на этом построена, сами-то созидать и создавать моменты не умеют. Только рушить

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 16:06

      Клубам надо готовиться к новым поборам

      0
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