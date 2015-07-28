Григорьянц: «КДК рассмотрит «неподобающее поведение» «Амкара» в матче с «Рубином»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС рассмотрит грубую игру футболистов пермского "Амкара" в матче второго тура чемпионата России с казанским "Рубином", заявил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого передает "Р-спорт".



"Амкар" в воскресенье на выезде обыграл "Рубин" со счетом 2:0. Пермская команда в этом матче получила шесть желтых карточек. Заседание КДК состоится в среду и начнется в 14:00 по московскому времени.



"Второй тур получился относительно спокойным. На заседании будут рассматриваться вопросы со скандированием, использованием и бросанием пиротехнических изделий, выход болельщика на поле в матче "Урал" - "Зенит" (1:4), выход за пределы технической зоны, а также неподобающее поведение команды - шесть предупреждений у "Амкара". По итогам матча "Краснодар" - "Спартак" (0:1) (будет рассмотрено) только использование и бросание пиротехники", - сказал Григорьянц.



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