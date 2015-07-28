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    Петржела: «Спарта» не боится ЦСКА и не будет играть строго от обороны»

    Футболисты чешской "Спарты" не испытывают страха перед матчем с московским ЦСКА, гости не станут играть строго от обороны, заявил бывший главный тренер пражан Властимил Петржела, слова которого передает "Р-спорт":

    "Спарта" не будет играть от обороны, будет играть в свою игру, комбинационный футбол команда показывает, но играет пока медленно. "Спарта" способна забить на выезде, они не будут бояться ЦСКА. Страха "Спарта" точно испытывать не будет. Знаю, что журналисты пишут, будто ЦСКА фаворит. Но "Спарта" считает, что фаворит именно они, а не ЦСКА", - сказал Петржела.

    В первом туре чемпионата Чехии "Спарта" не сумела переиграть клуб "Высочина Йиглава" (0:0). "Первая игра "Спарты" в чемпионате ничего не показала, потому что соперник играл от обороны, было сложно пробиться к воротам. Отмечу, есть очень быстрый Крейчи на левом фланге. На правом фланге играет немец Штайнхефер, мне не нравится его манера игры. На его месте играл другой игрок (Павел Кадержабек), а Штайнхефера купили на его место из второй бундеслиги. Я бы его не купил", - отметил Петржела.

    "В нападение купили Пайшау, его манера игры мне тоже не нравится, у него нет скорости, играет медленно. Хотя он забивал перед чемпионатом довольно много. Последние матчи "Спарты" были не самыми удачными. Сейчас команда играет в три защитника, игроки обороны медленные. Я знаю главного тренера, он мой друг, один из самых жестких тренеров в Чехии - Зденек Шчастный. Знаю, как он хочет играть, но пока команда играет иначе. "Спарте" пока тяжело против тех, кто играет от обороны", - заключил экс-тренер "Спарты".

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    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2015 15:17
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:38

      Как в воду глядел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +414

      Tajfun 28 июля 2015, 17:58

      1-0 край 2-0.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +680

      CapitanFlint 28 июля 2015, 17:50

      Все бы хорошо, если б не игорек в воротах....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > CapitanFlint 28 июля 2015, 18:15

      Точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 17:31

      парочку армейцы закатят..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > 112910415 28 июля 2015, 18:15

      Игорь ДВА пропустит и сухарь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 28 июля 2015, 17:25

      можно смело грузить на то что спарта забьет дырофееву

      0
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      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > The_BESTolo4b 28 июля 2015, 18:16

      Верно.Ты его правильно назвал.

      0
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      Рейтинг: +10

      ironlag 28 июля 2015, 17:25

      2-1 ЦСКА победит

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      kanzas!!! 28 июля 2015, 17:06

      Вангую ЦСКА-Спарта 2-0 один гол муса

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > kanzas!!! 28 июля 2015, 18:17

      Ты не Ванга.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 июля 2015, 16:33

      Скорее всего Спарта выиграет.
      А мы посмотрим, на что цска без Карасева и пенальти может.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 16:09

      Ему видней

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 15:27

      Спарта сегодня медленно проиграет!

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