Иванов: «Падение Шатова не тянуло на пенальти»

Глава департамента судейства инспектирования Валентин Иванов считает, что арбитр Алексей Еськов ошибочно назначил пенальти в ворота "Урала" за падение в штрафной полузащитника "Зенита" Олега Шатова. Напомним, встреча второго тура чемпионата России завершилась победой питерцев со счетом 4:1.



"Там был совершенно небольшой контакт. Это не тот случай, когда нужно наказывать футболиста. На пенальти это не тянуло", - передает слова судьи "Спорт-Экспресс".



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