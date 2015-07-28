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    Иванов: «Падение Шатова не тянуло на пенальти»

    Глава департамента судейства инспектирования Валентин Иванов считает, что арбитр Алексей Еськов ошибочно назначил пенальти в ворота "Урала" за падение в штрафной полузащитника "Зенита" Олега Шатова. Напомним, встреча второго тура чемпионата России завершилась победой питерцев со счетом 4:1.

    "Там был совершенно небольшой контакт. Это не тот случай, когда нужно наказывать футболиста. На пенальти это не тянуло", - передает слова судьи "Спорт-Экспресс".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 14:59
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:34

      Ошибки попутчики судей...

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 28 июля 2015, 23:21

      Ничего, в наши ворота гораздо более неоднозначные ставили, причём во все времена

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 28 июля 2015, 21:43

      Вообще то счёт 1-4. Ну не поставил бы судья пенальти, бл бы 1-3. Вам стало бы легче, господа злопыхатели?

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 28 июля 2015, 20:42

      один из самых продажных судей голос подал.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 28 июля 2015, 18:51

      это все видели что не было пенальти! одни зенитчики только с пеной у рта ,слюнями на бороде доказывают , что был)))

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > Snerg 28 июля 2015, 20:42

      не одни - еще игроки Урала об этом говорят.

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      Рейтинг: +188

      Nikola45 28 июля 2015, 18:05

      Ну так! Для МосквАчей только когда их игрока тронули обязательно пенальти! )) А Шатова и по лицу можно да и просто по ногам!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 июля 2015, 17:49

      А падения это элемент который Зенит на тренировках отрабатывают.Заметьте вся команда как одуванчики-еще игрок далеко-они уже падают.Особенно (мощный) Халк.Смех через слезы-и эти картонные будут гордиться купленным местом.Позор всему Питеру.

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > Диктор 28 июля 2015, 20:43

      не - быть картонными это прерогатива московских.
      причем все московских клубов - а самый картонный из них это спартак!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 июля 2015, 17:46

      Да ладно оправдывать коллегу-он этим пенальти весь ход матча изменил,сломал всю игру Уралу.А про Динамо я вообще молчу.Я вот все думаю-неужели и вправду торсида гордиться такими шестью очками?????

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      Рейтинг: +266

      zenit_forever2014 > Диктор 28 июля 2015, 18:08

      Да а когда удалили Гарая в матче с Краснодаром, мы же не проиграли.....конечно гордимся, потому что Зенит, когда с Севильей играл тоже было пенальти за небольшое касание, но мы все равно верили и хорошо сыграли, жаль не выиграли, но дело не в пенальти.

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 28 июля 2015, 17:36

      Олежка Шатова так нырнул, как синхронистка. Даже стыдно, что земляк.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 июля 2015, 17:31

      Ну началось! После инцидента с Конифеем-Мордобойцем, я бы на его месте молчал, или, что было бы более правильно, уволился.

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