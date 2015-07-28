Пономарев: «ЦСКА выиграет у «Спарты» со счетом 1:0»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спарта». Команды проведут первую встречу в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на «Арене Химки». Игра начнется 28 июля в 20:00 по московскому времени:



«Оба клуба только начали сезоны в своих чемпионатах. Игра обещает быть серьезной, обоюдоострой. Но первое время «Спарта» будет обороняться, приглядываясь к сопернику. Игра ЦСКА в первых двух турах РФПЛ произвела хорошее впечатление.



Футболистов, способных забить за «армейцев», достаточно много: Муса, Ерёменко, Дзагоев, Натхо, Тошич.

Думаю, ЦСКА одержит победу в первом матче со счетом 1:0», - передает слова Пономарева "Чемпионат".



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