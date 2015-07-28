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    Пономарев: «ЦСКА выиграет у «Спарты» со счетом 1:0»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спарта». Команды проведут первую встречу в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на «Арене Химки». Игра начнется 28 июля в 20:00 по московскому времени:

    «Оба клуба только начали сезоны в своих чемпионатах. Игра обещает быть серьезной, обоюдоострой. Но первое время «Спарта» будет обороняться, приглядываясь к сопернику. Игра ЦСКА в первых двух турах РФПЛ произвела хорошее впечатление.

    Футболистов, способных забить за «армейцев», достаточно много: Муса, Ерёменко, Дзагоев, Натхо, Тошич.
    Думаю, ЦСКА одержит победу в первом матче со счетом 1:0», - передает слова Пономарева "Чемпионат".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 14:25
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +34

      KARE 28 июля 2015, 21:52

      чуть не угадал

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 28 июля 2015, 20:53

      цска ждёт ЛЕ,и это наверное лучше,чем быть аутсайдером в любой группе ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 июля 2015, 17:54

      Пономарев: «Спарта» выиграет у ЦСКА со счетом 1:0»

      0
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      Рейтинг: +13

      FALCON52 28 июля 2015, 17:03

      Что Спартак,что Спарта-одно органическое вещество!Г.........О!!!!!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > FALCON52 28 июля 2015, 17:55

      малышка, с 1-го августа, за такие посты, тебе впердолят)) аха-ха

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      Рейтинг: +13

      FALCON52 28 июля 2015, 17:02

      И не пускайте отстойных клиентов с воронкообразным расширением ануса,типа,мяса на коляске!

      0
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      Рейтинг: +13

      FALCON52 28 июля 2015, 17:01

      ЦСКА победит 2-0

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 16:15

      Посмотрим

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 28 июля 2015, 15:25

      А Вернблум что уже забить не может?

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 28 июля 2015, 15:13

      лыжники продует с разницей в 1 мяч

      1
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > spartach091 28 июля 2015, 16:17

      Ну вы то выиграете!!! Напомни кого растерзаете в ЕвроКубках???

      0
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      Рейтинг: +3

      Мяско на коляске 28 июля 2015, 15:05

      будем болеть против унылого ЦСКА..кто за ЦСКА топит я того маму...

      -1
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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > Мяско на коляске 28 июля 2015, 16:18

      А я буду болеть за "веселый Спартак" , когда и где вас показывают???

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