CAS рассмотрит апелляцию «Локомотива» по «делу Кучука»

Комитет РФС по статусу игроков отклонил апелляцию клуба на решение о выплате 1,8 миллиона евро за разрыв контракта с тренером Леонидом Кучуком.



Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Локомотива" на решение комитета по статусу игроков РФС по делу тренера Кучука на заседании 7 октября, передает источник.



16 октября 2014 года палата по разрешению споров РФС обязала железнодорожников выплатить белорусскому тренеру Кучуку компенсацию в размере 1,8 миллиона евро за досрочный разрыв контракта. Но "Локомотив" обжаловал решение. 5 декабря комитет РФС по статусу игроков отклонил апелляцию московского клуба.



Кучук возглавил "Локомотив" в июне 2013 года. Под руководством белорусского тренера команда заняла третье место в чемпионате России сезона-2013/14. Начало сезона-2014/15 "Локомотив" провел неудачно, в результате чего 15 сентября 2014 года руководство клуба отстранило тренера от работы с командой.



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