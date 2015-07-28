«Бавария» заплатит за Видаля 35 млн евро

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Артуро Видаль 28 июля может быть представлен в качестве нового игрока мюнхенской «Баварии», сообщает интернет-издание "Sport1.de".



Как сообщает источник, чилийскому футболисту предстоит пройти медицинский осмотр, после чего он может быть представлен в качестве игрока «Баварии».



Мюнхенцы заплатят за Видаля около 35 миллионов евро и подпишут с ним пятилетний контракт.



Переход Видаля в стан мюнхенцев уже прокомментировали многие специалисты, большинство из которых считает, что он будет весьма полезен команде.



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