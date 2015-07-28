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    «Бавария» заплатит за Видаля 35 млн евро

    Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Артуро Видаль 28 июля может быть представлен в качестве нового игрока мюнхенской «Баварии», сообщает интернет-издание "Sport1.de".

    Как сообщает источник, чилийскому футболисту предстоит пройти медицинский осмотр, после чего он может быть представлен в качестве игрока «Баварии».

    Мюнхенцы заплатят за Видаля около 35 миллионов евро и подпишут с ним пятилетний контракт.

    Переход Видаля в стан мюнхенцев уже прокомментировали многие специалисты, большинство из которых считает, что он будет весьма полезен команде.

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    Источник: Sport1.de

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    28.07.2015 13:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:28

      Игрок классный, стоит этих денег, несмотря на некудышный характер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      АРГЫН 28 июля 2015, 18:01

      На фоне других трансферов, что-то маловато. 50 вот норма.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген 28 июля 2015, 16:49

      Пицца ушел, а вместо него никого так и не взяли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 28 июля 2015, 16:48

      А почему неберут напа? На полузащите людей хватает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 28 июля 2015, 16:36

      видаль попросил ульрайха уступить ему 23 номер.ульрайх согласился.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 16:14

      Хорошие деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Repinded 28 июля 2015, 15:54

      Нормальня цена, жаль Арсенал его не подписал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      cannabisSs 28 июля 2015, 15:48

      Мда... когда Реал хотел его купить они его меньше чем за 50 не отдавали)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 28 июля 2015, 15:01

      Очередная перестройка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 28 июля 2015, 14:41

      Жаль конечно .Воина будет не хватать!

      1
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