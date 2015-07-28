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    Грант: «Понимание игры и личностные качества Слуцкого - на топ-уровне»

    Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант, ранее работавший с “Челси”, “Портсмутом” и “Вест Хэмом”, поделился мнением о наставнике ЦСКА Леониде Слуцком, который, по информации СМИ, в ближайшее время может возглавить сборную России.

    «Слуцкий - великолепный человек, который обладает очень глубокими знаниями в футболе. Если Россия решила делать выбор в пользу своего тренера, то он, считаю, оптимальный выбор. У Леонида достаточно опыта, он завоевал немало трофеев.

    И он очень умен. Во время бесед с ним я пришёл к выводу, что его понимание игры и личностные качества на топ-уровне! Очень хорошо, что Леонид всегда хочет учиться, узнавать что-то новое. При всём уважении к другим российским специалистам, считаю, что возможное назначение Слуцкого - правильно для России», - цитирует Гранта «Спорт Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 12:24
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:25

      Посмотрим, что из этого получится...

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 июля 2015, 18:23

      Ну если уж в дикой африканской стране его оценили, то в ещё более дикой гейропе вообще на руках носить должны. Наверное Авраам этот, ещё десять негритят пристроить хочет.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 18:21

      макдональдский

      0
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 28 июля 2015, 16:01

      кто бы что про него не говорил, но везде где работал показывал результат

      0
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      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:42

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +22

      Genario 28 июля 2015, 14:10

      Я за то чтоб сборную тренировал Черчесов.
      Тренер должен тренировать либо клуб, либо сборную. Иначе толку не будет нигде.

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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 14:04

      из Ганы хорошо видно

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      Рейтинг: +79

      dima090887 28 июля 2015, 13:56

      Бердыев ещё хорош!

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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 28 июля 2015, 13:30

      Я за Саламыча лично

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 28 июля 2015, 13:02

      Меня смущает совмещение. Как бы погоня за двумя кроликами не закончилась плачевно!!!

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Leha-ha50 28 июля 2015, 15:03

      Так всё должно быть продумано. Слуцкий работает только со сборной, а для цска уже есть 2 готовых тренера - Онопко и Овчинников.

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      Рейтинг: +548

      Leha-ha50 > Adler angriff 28 июля 2015, 16:13

      Хотелось бы надеяться , что игра армейцев не пострадает.

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