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    Ветоха: «Футбольная академия под эгидой Минспорта РФ появится в Крыму»

    Футбольную академию под эгидой Министерства спорта РФ создадут в Евпатории, заявил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

    Новая академия будет создана по инициативе министра спорта РФ Виталия Мутко.

    "Виталий Леонтьевич принял решение, и с нового года в Евпатории будет футбольная академия под эгидой министерства спорта. Вопрос решен, только юридически это надо оформить", - сказал Ветоха в эфире крымского радио "Россия сегодня".

    Сам Ветоха, бывший футболист симферопольской "Таврии", руководя российской инвестиционной компанией, принимал участие в строительстве учебно-тренировочной футбольной базы под Евпаторией "Арена-Крым". Проект, помимо инфраструктуры, включает в себя несколько футбольных полей, причем как стандартных, так и для тренировок детских команд.

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    Источник: Р-Спорт

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    28.07.2015 12:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:42

      я рассылаю спам, я дурачок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 12:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И туда дотянул свои жадные ручонки будущий глава РФС

      -4
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