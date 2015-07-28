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    Радимов: «Не понимаю, что Ткачук делает в моей команде»

    Главный тренер «Зенита»–2 Владислав Радимов после игры с «Томью» выразил удовлетворение игрой Дениса Ткачука, оформившего в матче хет-трик. Молодые футболисты из Санкт-Петербурга в гостях победили одного из претендентов на выход в Премьер-лигу со счетом 3:2.


    "Я не понимаю, что Ткачук делает в моей команде, он футболист другого уровня. А меняли его не для оваций, а потому что он еще не до конца готов физически и не может выдержать матч целиком", — заявил после матча Радимов.
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    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.07.2015 11:57
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +103

      skainet 29 июля 2015, 23:09

      ну Радимов думаю не стал бы так оценивать игрока если бы он того не стоил

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 29 июля 2015, 21:14

      В Краснодар его

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 28 июля 2015, 18:28

      А чего там понимать?
      Продолжит в том же духе - билет в первую команду будет в кармане.

      0
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 28 июля 2015, 18:19

      Предложите его Андре.

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 28 июля 2015, 18:14

      кстати ткачук чем-то напоминает андрея тихонова в его лучшие годы,но только забивает больше и стабильно....пожалуй соглашусь с радимовым по уровню игрока - он перерос ФНЛ ещё вчера.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 июля 2015, 18:10

      Первый гол Ткачук очень красиво забил, да и два последующих тоже хороши.

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 28 июля 2015, 18:10

      в аренду даже не отдают в самару,потому что не хотят усиливать другие клубы из ПЛ.....и свой тоже,но это напрямую исходит от главтренера ,который перечет селекционному отделу клуба.

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 28 июля 2015, 15:51

      Ты сам ответил на свой вопрос, Влад: "он (Ткачук) еще не до конца готов физически".
      Вот этим он и занимается в твоей команде: готовится физически.
      А так-то все три гола - просто роскошные! Да и ответные от Томска - тоже.
      ФНЛ становится смотреть всё любопытственнее и любопытственнее :)
      Да и доступнее: канал Спорт - вот он.

      0
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      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:43

      я рассылаю спам, я дурачок

      1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 28 июля 2015, 14:25

      не понимаю, по какому регламенту зинка-2 попала в ФНЛ?

      -2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > RIR68 28 июля 2015, 15:53

      Не понимаете? Сходите, почитайте новости на эту тему и комментарии к ним в разделе Россия/ФНЛ на этом самом сайте.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > Старый Пью 29 июля 2015, 00:13

      какой там прочитать? я тоже пью.

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