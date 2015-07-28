Радимов: «Не понимаю, что Ткачук делает в моей команде»

Главный тренер «Зенита»–2 Владислав Радимов после игры с «Томью» выразил удовлетворение игрой Дениса Ткачука, оформившего в матче хет-трик. Молодые футболисты из Санкт-Петербурга в гостях победили одного из претендентов на выход в Премьер-лигу со счетом 3:2.



"Я не понимаю, что Ткачук делает в моей команде, он футболист другого уровня. А меняли его не для оваций, а потому что он еще не до конца готов физически и не может выдержать матч целиком", — заявил после матча Радимов.