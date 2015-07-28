«Ливерпуль» готов продать Балотелли за 10 млн евро

«Ливерпуль» хочет выручить от продажи нападающего Марио Балотелли 10 млн евро. Об этом сообщил президент "Сампдории" Массимо Ферреро, команда которого нуждается в форварде.

«Балотелли стоит десять миллионов евро. Если "Ливерпуль" чуть-чуть снизит цену, мы будем рады его видеть у нас» - цитирует Ферреро Football Italia.

Прошлым летом Балотелли перешёл из "Милана" в "Ливерпуль" за 20 млн евро.