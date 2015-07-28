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    «Ливерпуль» готов продать Балотелли за 10 млн евро

    «Ливерпуль» хочет выручить от продажи нападающего Марио Балотелли 10 млн евро. Об этом сообщил президент "Сампдории" Массимо Ферреро, команда которого нуждается в форварде.

    «Балотелли стоит десять миллионов евро. Если "Ливерпуль" чуть-чуть снизит цену, мы будем рады его видеть у нас» - цитирует Ферреро Football Italia.
    Прошлым летом Балотелли перешёл из "Милана" в "Ливерпуль" за 20 млн евро.
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    Источник: Football Italia

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    28.07.2015 10:42
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +101

      Hako-Ly 29 июля 2015, 21:35

      А ведь еще недавно за него и тридцатку выручить можно было!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:20

      Обесценился супер Марио...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 28 июля 2015, 21:56

      Можно было б его в МЮ, может Ван Гал ему мозги бы вправил.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 28 июля 2015, 16:37

      а кто нибудь купит за эти деньги?))

      0
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      Рейтинг: +42

      firewing 28 июля 2015, 15:52

      Эта ситуация напоминает фильм "Вождь краснокожих" Гайдая - Ливерпуль будет вынужден приплатить, чтобы избавиться от Марио, которого когда-то звали "супер".

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten > firewing 28 июля 2015, 16:38

      успеют до закрытия окна добежать до канадской границы?))

      0
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      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:46

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 28 июля 2015, 14:41

      думаю содержать этого тунеядца дороже будет

      2
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      Рейтинг: +126

      B o O m 28 июля 2015, 14:23

      конечно за 5 не продадут, жалко будет, но и команде он не поможет в новом сезоне, только испоганит атмосферу коллектива, так что нужно хоть что-то выручить...это "что-то" как раз составляет 8-9 млн))

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 28 июля 2015, 14:04

      мощная трансферная компания ливера работает как всегда)

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 28 июля 2015, 14:04

      за 5 надо брать

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