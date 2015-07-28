«Ливерпуль» готов продать Балотелли за 10 млн евро

А ведь еще недавно за него и тридцатку выручить можно было!
«Ливерпуль» хочет выручить от продажи нападающего Марио Балотелли 10 млн евро. Об этом сообщил президент "Сампдории" Массимо Ферреро, команда которого нуждается в форварде.
«Ливерпуль» хочет выручить от продажи нападающего Марио Балотелли 10 млн евро. Об этом сообщил президент "Сампдории" Массимо Ферреро, команда которого нуждается в форварде.
А ведь еще недавно за него и тридцатку выручить можно было!
Обесценился супер Марио...
Можно было б его в МЮ, может Ван Гал ему мозги бы вправил.
а кто нибудь купит за эти деньги?))
Эта ситуация напоминает фильм "Вождь краснокожих" Гайдая - Ливерпуль будет вынужден приплатить, чтобы избавиться от Марио, которого когда-то звали "супер".
я рассылаю спам, я дурачок
думаю содержать этого тунеядца дороже будет
конечно за 5 не продадут, жалко будет, но и команде он не поможет в новом сезоне, только испоганит атмосферу коллектива, так что нужно хоть что-то выручить...это "что-то" как раз составляет 8-9 млн))
мощная трансферная компания ливера работает как всегда)
за 5 надо брать