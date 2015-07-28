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    Андрей Канчельскис: «Зенит» и ЦСКА – претенденты на золото, в «Спартаке» ничего особенного не вижу»

    Известный в прошлом советский и российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением о фаворитах чемпионата. Специалист считает, что «Спартак» не сможет в этом сезоне навязать борьбу лидерам.


    «Зенит» и ЦСКА — две команды, которые будут бороться за золото. Это единственные команды в нашей стране, способные претендовать на первое место. Пока что не вижу в игре «Спартака» чего-то особенного. Вообще, мне кажется, мы очень много говорим про «Спартак» , у нас больше команд, что ли, нет? Все кричат: «Спартак, Спартак», бегут впереди паровоза, а я считаю, что красно-белые будут бороться за пятое-шестое место», - сказал Канчельскис «Известиям».
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    Источник: Известия

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    28.07.2015 10:03
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    Комментарии116
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      Рейтинг: +10

      град=петра 29 июля 2015, 15:59

      какое цска??? забудьте!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:18

      Рано прогнозы делать...

      0
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      Рейтинг: +34

      KARE 28 июля 2015, 20:35

      А что толку от их "золота"?
      Опозорили футбол России!!!!

      0
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      Рейтинг: +57

      brat070 28 июля 2015, 17:57

      да че тут ноют все. пусть наши клубы играют лучше. я только рад буду если в этом году в финале ЛЧ сыграют цдк и фотоаппарат. нафик грязью друг друга поливать то. футболеры теперь если читают коменнты, то ссуца от смеха ))

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 июля 2015, 17:34

      Да никто и не спорит-только этим двум командам ,наши судьи и подсуживают.Места уже куплены-а вот если бы они честно играли ,по спортивному-вот тогда и поглядели бы.

      1
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      Рейтинг: +117

      andreika20133 > Диктор 28 июля 2015, 17:49

      Слушай ты мне дураку обясни ЧТО подсудили судьи например зениту???? Ты не стесняйся раскрой глаза только с доказухой а не с словами это было видно всем.

      -1
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      Рейтинг: +6295

      порт 28 июля 2015, 17:23

      Ну тогда давайте поговорим о Шиннике.

      1
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      Рейтинг: +680

      CapitanFlint 28 июля 2015, 17:21

      И правда, причем тут вообще спартачек?

      1
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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 > CapitanFlint 28 июля 2015, 17:24

      и бомжевичек

      -1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 июля 2015, 17:19

      А ЦСКА то тут при чём? Или опять вытягиивать за уши собрались, как последние три года вытаскивали?

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Зенит 2015 28 июля 2015, 17:34

      Так же как и вас-в первых двух турах.Так что не скули-они тоже покупают.

      2
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      Рейтинг: +322

      makerdream 28 июля 2015, 16:59

      иными словами он хотел сказать, что спартачег будут и дальше трах-кать все кому не лень

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      Рейтинг: +57

      brat070 > makerdream 28 июля 2015, 17:01

      смотри чтоб тебе дупло не разворотили, а то докукарекаешься

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      Рейтинг: +322

      makerdream > brat070 28 июля 2015, 17:08

      истинный спартач

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 28 июля 2015, 16:55

      а откуда канчельскис вылез,что то невидно-неслышно было,и тут раз и сразу про спартак заголосил?ох неспроста,неспроста...

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      Рейтинг: +57

      brat070 > Каратель 28 июля 2015, 16:57

      по давней языческой традиции скоро в тренеры и непременно в премьер лигу, а уже потом мухосраньскую мухосрань тренить будет

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