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    РПФЛ не будет вмешивается в конфликт в «Динамо»

    В московском «Динамо» разгорается скандал в связи с конфликтом между начальником службы безопасности клуба Павлом Коноваловым и переводчиком с французского языка Игорем Царушем. Инцидент произошел в минувшую среду, но подробности стали известны только вчера.


    Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что инцидент Царуша с Коноваловым является внутренним делом «Динамо» и лига к нему отношения не имеет.
    «Коновалов — сотрудник клуба, а не лиги. И это произошло не на футбольном матче, не на арене. Сейчас не могу никаких комментариев давать, но это вопрос не РФПЛ, даже если это и было. Это сотрудники клуба — значит, клуб должен разбираться. Это их вопрос, который им решать. Если бы это был вопрос РФПЛ, его бы решал президент РФПЛ. Про Коновалова ничего плохого сказать не могу. Ответственный работник. Болеет за дело. В любом случае это не футбольный вопрос. Его не мне надо адресовать», - сказал Мейтин «Известиям».
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    Источник: Известия

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    28.07.2015 09:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 29 июля 2015, 18:01

      переводчик видимо получил по сусалам за неправильный или неверный перевод,а теперь иностранный игрок бросает обвинение,не зная языка,но полностью полагаясь на "литературный"перревод всё того же пресловутого царуша.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:17

      Шкаф с интеллектуалом поспорил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:48

      я рассылаю спам, я дурачок

      -1
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 13:15

      как бы в бетон не закатали переводчика...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 28 июля 2015, 11:55

      динамо посмешище какое-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 11:26

      Ментовские войны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 28 июля 2015, 10:57

      А что такое Р П Ф Л ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      SHMEL 28 июля 2015, 10:51

      В Динамо по прежнему суровые 90-е...

      0
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      Рейтинг: +32

      Самовлюблённый Конь 28 июля 2015, 10:22

      там уже давно прокуратуре надо вмешиваться...

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