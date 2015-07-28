Юран может возглавить «Факел»

В ближайшее время главный тренер «Факела» Павел Гусев может покинуть занимаемую должность из-за неудовлетворительных результатов. Воронежцы потерепели три поражения подряд на старте турнира ФНЛ и расположились в подвале таблицы.

В случае увольнения Павла Гусева вакантную должность займёт Сергей Юран, последним местом работы которого была «Балтика». Под его руководством в прошлом сезоне калининградцы сумели сохранить прописку в ФНЛ, финишировав на 15-м месте