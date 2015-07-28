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    Юран может возглавить «Факел»

    В ближайшее время главный тренер «Факела» Павел Гусев может покинуть занимаемую должность из-за неудовлетворительных результатов. Воронежцы потерепели три поражения подряд на старте турнира ФНЛ и расположились в подвале таблицы.

    В случае увольнения Павла Гусева вакантную должность займёт Сергей Юран, последним местом работы которого была «Балтика». Под его руководством в прошлом сезоне калининградцы сумели сохранить прописку в ФНЛ, финишировав на 15-м месте
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    Источник: Eurofootball

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    28.07.2015 09:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:17

      Юрану удачи, давно его не слышно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +335

      Поц 28 июля 2015, 16:49

      Почему Юран? У него нет никаких успехов. Мутный тренер - ни плохой, ни хороший.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Berkut082 28 июля 2015, 14:51

      Утка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Поц > Berkut082 28 июля 2015, 16:48

      Под кроватью?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:48

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 13:28

      Факел уже начал побеждать!

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 28 июля 2015, 12:22

      Пусть делом займется парень.

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      Рейтинг: +22

      Genario 28 июля 2015, 11:52

      Юрану удачи!

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 июля 2015, 11:21

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 28 июля 2015, 11:11

      сразу в в бан...никчёмный он,только понты и завышенная брутальность...

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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 28 июля 2015, 10:53

      То Ташуев, то Юран! Может Гвардиолу еще позвать? Откуда такие лженовости? Не надо тупо перепукивать с других сайтов!

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