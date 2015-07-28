Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку может перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Mail, именно бельгиец может стать тем самым новичком-сюрпризом, которого обещал наставник «МЮ» Луи ван Гаал.

Манкунианцы ранее интересовались Лукаку. Подсказку изданию мог дать другой новичок «МЮ» Мемфис Депай, который в своем Instagram написал: "Поговорили с Лукаку. Скоро увидимся».