Боец молодой, что надо...
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку может перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Mail, именно бельгиец может стать тем самым новичком-сюрпризом, которого обещал наставник «МЮ» Луи ван Гаал.
Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку может перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Mail, именно бельгиец может стать тем самым новичком-сюрпризом, которого обещал наставник «МЮ» Луи ван Гаал.
Боец молодой, что надо...
То что нужно, мощный таран в центр нападения. К тому же уже парень созрел, пора выходить на новый уровень.
я рассылаю спам, я дурачок
нет надобности
Да он из Челси ушел из-за того, что боялся конкуренции Косты и Реми, а в МЮ, где нападающих еще больше ему делать нечего
Источник "Daily Mail"
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на фиг этот нытик им нужен)