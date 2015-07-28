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    Лукаку может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку может перейти в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Daily Mail, именно бельгиец может стать тем самым новичком-сюрпризом, которого обещал наставник «МЮ» Луи ван Гаал.

    Манкунианцы ранее интересовались Лукаку. Подсказку изданию мог дать другой новичок «МЮ» Мемфис Депай, который в своем Instagram написал: "Поговорили с Лукаку. Скоро увидимся».
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    Источник: Daily Mail

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    28.07.2015 09:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:16

      Боец молодой, что надо...

      0
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 28 июля 2015, 22:00

      То что нужно, мощный таран в центр нападения. К тому же уже парень созрел, пора выходить на новый уровень.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      qasi30 28 июля 2015, 14:49

      я рассылаю спам, я дурачок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 13:22

      нет надобности

      0
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    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 28 июля 2015, 13:06

      было бы неплохо довольно, хороший форвард, ударный, мощный сам по себе. может стать вторым Руни. + с Феллаини сыгран по сборной

      0
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      Рейтинг: +15

      DevPro 28 июля 2015, 12:41

      Да он из Челси ушел из-за того, что боялся конкуренции Косты и Реми, а в МЮ, где нападающих еще больше ему делать нечего

      0
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      ...
      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > DevPro 28 июля 2015, 14:52

      Из нападающих сильнее Лукаку только Руни. Уилсон, Чичарито, Лингард - неплохие игроки, но вряд ли те, кого Ромелу испугается.

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 28 июля 2015, 11:03

      эвертон юнайтед продолжает перекупать игроков с клуба-побратима. борьба за лигу европы в самом разгаре, удачи муму

      0
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      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Serjinho 28 июля 2015, 13:08

      МЮ в борьбе за лигу европы? спасибо, посмеялся)

      3
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      Рейтинг: +5

      Манкyнианец 28 июля 2015, 10:46

      Источник "Daily Mail"
      Тема закрыта.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 10:38

      Не нужен

      0
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 28 июля 2015, 10:03

      на фиг этот нытик им нужен)

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