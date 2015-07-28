Ван Перси может не сыграть с «Шахтером»

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси вероятно начнет матч квалификации Лиги чемпионов с "Шахтером" на скамейке запасных. Тренер стамбульцев Витор Перейра считает, что голландец пока не набрал оптимальную форму для полноценного матча.







Ван Перси скорее всего попадет в заявку на завтрашний матч с «Шахтером», но на поле появится только в крайнем случаем, утверждает издание Fanatic. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!





