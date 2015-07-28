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    Ван Перси может не сыграть с «Шахтером»

    Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси вероятно начнет матч квалификации Лиги чемпионов с "Шахтером" на скамейке запасных. Тренер стамбульцев Витор Перейра считает, что голландец пока не набрал оптимальную форму для полноценного матча.
    Ван Перси скорее всего попадет в заявку на завтрашний матч с «Шахтером», но на поле появится только в крайнем случаем, утверждает издание Fanatic.

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    Источник: fanatik.com.tr

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    28.07.2015 08:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      НорГ 28 июля 2015, 21:20

      тяжело львовянам будет

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 18:00

      Ван Перси удачи.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 10:14

      и так вы е б ут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 09:59

      Попали турки с его покупкой. Форму будет набирать полгода

      -1
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