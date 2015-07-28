Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самуэль Это'О: «Чемпионат Турции – самый развивающийся в Европе»

    Нападающий Самуэль Это'О рассказал, что его побудило принять предложение из Турции, где он заключил контракт с клубом «Антальяспор». Камерунец не считает переход из «Сампдории» шагом назад в своей карьере.


    «Чемпионат Турции сейчас самый развивающий в Европе. Каждый год сюда приезжают все больше и больше футболистов мирового класса. Турецкие команды уверенно выступают в еврокубках, в чемпионате очень высокая конкуренция. Так что мой переход в «Антальяспор» это новый вызов. Я уже выиграл все трофеи в Италии и теперь хочу сделать то же самое в Турции», сказал Это'О «Известиям».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 08:27
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 17:58

      Сейчас один из самых зрелищных чемпионатов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      veltrener 28 июля 2015, 13:30

      Что то мне это всё напоминает)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      DaleDK 28 июля 2015, 12:04

      В самом развивающемся клубе уже поиграл ))
      Теперь в самый развивающийся чемпионат переехал )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 28 июля 2015, 11:49

      истинный единорос)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 11:21

      теперь хвалит новое болото...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff 28 июля 2015, 10:33

      Чемпионат зажравшихся пенсионеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 28 июля 2015, 10:17

      походу резет исполнил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 28 июля 2015, 10:16

      подлезал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 28 июля 2015, 10:16

      подлизал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 10:13

      даг есть даг

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11