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    Бартомеу: «Педро принес нам много пользы, не хочу, чтобы он уходил»

    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что не хочет, чтобы форвард Педро Родригес и защитник Адриано покидали клуб. Также он отметил, что в новом сезоне каталонцы вновь попытаются выиграть Лиги чемпионов.

    «Педро совсем недавно продлил контракт. Он не так часто выходит на поле, это правда, но он является частью истории клуба. Педро принял участие в первом требле и теперь — во втором. Равно как и Адриано принёс нам много пользы.
    Мы знаем, что это непросто, но в новом сезоне попытаемся выиграть всё. У нас есть команда, которой по силам завоевать шесть титулов. Надеюсь, мы повторим успех в Лиге чемпионов, чего не удавалось ещё никому. С таким составом нам это по силам», — сказал Бартомеу.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 08:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 17:56

      Каждый игрок хочет играть и это нормально.

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 28 июля 2015, 12:30

      Не думаю , что это получится с таким тренером.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 10:13

      Так не продавай его, в чём проблема?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 июля 2015, 09:18

      Теоретически Педро может играть слева и выше, и ниже Неймара. И даже когда без травм и "горчичников" трио (Месси, Суарес, Неймар), Педро может быть и в основе. Особенно в матчах с не самыми сильными командами испанского высшего дивизиона. Да и от травм и "горчичников" никто не застрахован. Иметь такого классного четвёртого нападающего - мечта любого клуба! Продадут Педро - совершат ошибку. Это - медицинский факт!

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > cska-62 28 июля 2015, 12:30

      Педро может играть только вместо Неймара или Месси другого не дано.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > AlexanderP622 28 июля 2015, 17:25

      Почему? Он на замену выходил и играл со всеми указанными персонами...

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 28 июля 2015, 08:21

      Вы бы у Педро спросили, чего хочет он. Парню сегодня исполняется 28 лет, есть ещё время поиграть на высшем уровне.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Z O D I A C 28 июля 2015, 12:31

      Верно говоришь.Подденрживаю.

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