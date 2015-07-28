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    «Интер» готов к борьбе за титул

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини остался доволен игрой своей команды в первом тайме в матче против «Реала». Специалист уверен, что его команда готова к борьбе за чемпионский титул в новом сезоне.


    «Если оставить результат в стороне – им я, конечно, недоволен,но мне понравилось, как мы играли в первом тайме. Мы встречались с одной из лучших команд мира. Конечно, исход сложно назвать положительным, но на данный момент самое важнее – это игра, и я вижу, что наша команда прибавляет от матча к матчу. Я не волнуюсь из-за того, что «Интер» мало забивает. Уверен, что это придет, когда наступят официальные матчи. Я уверен в будущем команды. «Интер» может бороться за скудетто.

    Йоветич? По сравнению с Икарди и Паласио это нападающий другого плана. Он будет важным игроком для нас», - цитирует Манчини Football Italia
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    Источник: Football Italia

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    28.07.2015 07:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31

      mendez999 29 июля 2015, 16:18

      пока только слова Манчи, пока ни одного гола то не забили в предсезонке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 17:53

      Мы готовы за этим наблюдать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 28 июля 2015, 13:54

      я тоже уверен и надеюсь форза ИНТЕР

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 28 июля 2015, 12:55

      громко сказано.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 11:27

      Время покажет, к чему они готовы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Jessica_Alba 28 июля 2015, 10:50

      Накуренный что ли интервью давал))

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 28 июля 2015, 10:35

      Так же, как ливерпуль и спартак.

      1
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 28 июля 2015, 08:16

      Если только за титул главного середняка, с Миланом на пару.

      0
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 28 июля 2015, 08:09

      Клоунесса Манчини и задохлый Интер составят конкуренцию Ювентусу? ))) У-ха-ха! Ну, давайте, дерзайте! ))

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 28 июля 2015, 08:06

      ооооо ну ну

      0
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