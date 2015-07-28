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    «Челси» заинтересован в приобретении Теллеса

    Левый защитник «Галатасарая» Алекс Теллес может перейти в«Челси». Лондонский клуб близок к покупке 22-летнего бразильца, переговоры находятся на завершающей стадии.


    Отмечается, что в борьбе за Теллеса «Челси» опередил «Интер» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может заплатить за Теллеса 10 миллионов евро.

    В январе 2014 года Теллес перешёл в «Галатасарай» из «Гремио» за 6 млн евро. В минувшем сезоне защитник провёл в чемпионате Турции 22 матча, забил один гол и заработал четыре жёлтые карточки.
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    Источник: Skysports

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    28.07.2015 07:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 17:51

      Челси не упустит свой шанс.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 28 июля 2015, 12:54

      пусть покупают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      DaleDK 28 июля 2015, 11:47

      В чемпионате Италии у Теллеса было бы больше шансов заиграть. Интер - слабый вариант, а вот Ювентус - самое оно.
      Челси он вряд ли потянет.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 08:08

      А может и не перейти

      1
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C > sir_Alex 28 июля 2015, 08:17

      А может и перейти, но не туда

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Z O D I A C 28 июля 2015, 09:30

      Тоже вариант

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