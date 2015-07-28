«Челси» заинтересован в приобретении Теллеса

Левый защитник «Галатасарая» Алекс Теллес может перейти в«Челси». Лондонский клуб близок к покупке 22-летнего бразильца, переговоры находятся на завершающей стадии.



Отмечается, что в борьбе за Теллеса «Челси» опередил «Интер» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может заплатить за Теллеса 10 миллионов евро.



В январе 2014 года Теллес перешёл в «Галатасарай» из «Гремио» за 6 млн евро. В минувшем сезоне защитник провёл в чемпионате Турции 22 матча, забил один гол и заработал четыре жёлтые карточки.