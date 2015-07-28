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    «Барселону» оштрафовали за освистывание гимна Испании

    Испанский комитет против насилия оштрафовал «Барселону», «Атлетик» и федерацию футбола Испании. Каталонцы оштрафована на 66 тыс евро, баски – на 18 тыс евро, a федерация футбола – на 123 тыс.

    «Барселона» оштрафована на 60 тыс. в связи с вопросами, связанными с порядком и безопасностью на стадионе во время финального матча Кубка Испании между каталонцами и «Атлетиком». Ещё 6 тыс. каталонцы заплатят за освистывание болельщиками гимна Испании до начала матча.
    Напомним, «Барселона» выиграла Кубок Испании, обыграв в финальном матче на «Камп Ноу» «Атлетик» со счётом 3:1.
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    Источник: AS

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    28.07.2015 07:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +653

      New_Look 28 июля 2015, 13:12

      с басками и каталонцами все понятно - где еще и как показать свою "не испанскость". А за что оштрафовали ФФИ???

      0
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      Рейтинг: +14

      Real Madrid DAG 28 июля 2015, 12:48

      нУЖНО КАТАЛОНЦЕВ ВЫГНАТЬ ИЗ ИСПАНИИ!!!Помню как барса хотела играть в Лиге 1 в 2014 году.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 28 июля 2015, 12:31

      правильно сделали.не надо смешать футбол и политику.

      0
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      Рейтинг: +14

      mixtra 28 июля 2015, 12:24

      каталонцы они такие (дикари)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Raulya 28 июля 2015, 11:16

      Дикари...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 28 июля 2015, 11:07

      демократия, че

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      forward163 28 июля 2015, 10:15

      Болелы конечно красавцы!.. ладно хоть флаги не жгли, хотя ктож знает..

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint 28 июля 2015, 08:30

      Авторы, будьте добры, перечитывайте свои посты перед сохранением! ошибок понаделали!

      0
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 28 июля 2015, 08:30

      Дикари. Не нравится - не слушайте.

      2
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 08:00

      мелочи жизни

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