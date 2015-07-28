Пирло: «Это было потрясающе»

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло поделился впечатлениями от дебюта в MLS. 36-летний итальянский футболист вышел на замену в матче с «Орландо Сити», а его команда победила со счетом 5:3.

«Это было потрясающе. Болельщики хотели, чтобы я играл, - это чувствовалось. Когда я вышел на поле, абсолютно все зрители встретили меня аплодисментами - удивительное ощущение! В тот момент меня переполняли эмоции, я очень ценю это», - рассказал Пирло официальному сайту «Нью-Йорк Сити».