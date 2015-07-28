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    Пирло: «Это было потрясающе»

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло поделился впечатлениями от дебюта в MLS. 36-летний итальянский футболист вышел на замену в матче с «Орландо Сити», а его команда победила со счетом 5:3.

    «Это было потрясающе. Болельщики хотели, чтобы я играл, - это чувствовалось. Когда я вышел на поле, абсолютно все зрители встретили меня аплодисментами - удивительное ощущение! В тот момент меня переполняли эмоции, я очень ценю это», - рассказал Пирло официальному сайту «Нью-Йорк Сити».
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    Источник: ФК «Нью-Йорк Сити»

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    28.07.2015 06:33
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 28 июля 2015, 12:28

      рад за него.удачи пирло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 07:55

      А когда получит первую з/п, вообще офигеет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:08

      Болельщики там ходят на матчи.

      2
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