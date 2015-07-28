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    «Шальке» прервали переговоры с «Ювентусом» по Дракслеру

    Спортивный директор «Шальке» Хорст Хельдт опроверг слухи о договоренности с "Ювентусом" по трансферу полузащитника Юлиана Дракслера. По его словам, в клубе действительно получили предложение от туринцев, но отклонили его и прервали переговоры.

    Хельдт отметил, что руководство немецкой команды выступает против любых контактов туринцев непосредственно с самим игроков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дракслер подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт на с зарплатой 3 млн евро за сезон.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 06:22
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 07:57

      Взяли паузу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:11

      Что-то пошло не так...

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