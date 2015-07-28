Моуриньо: «Пусть Венгер возьмет калькулятор»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо считает, что в следующем сезоне «Арсенал» будет претендентом на победу в АПЛ. Также наставник «аристократов» прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, заявившего, что «канониры» с 2004 года не могут выиграть Премьер-лигу из-за ограничений в тратах на трансферы.

«Если посчитаете, сколько клубы потратили в последние три-четыре года, вы удивитесь. Возьмите калькулятор. Это простейшее, что можно сделать. Для спекуляций не останется места. Если вы хотите быть честным, объективным и прагматичным, это простейшая работа для тренера или журналиста. «Арсенал» купил невероятного вратаря, и эта позиция очень важна для клуба. Добавьте сюда Озила, Санчеса, Чемберса и Дебюши. Вы наверняка удивитесь.

Это потрясающий состав, с отличными игроками и фантастическим голкипером. Они будут претендентами на титул. Каждый рассчитывает на победу в АПЛ. Таковы реалии — пять команд борются за четыре места в Лиге чемпионов, чемпионом становится один клуб, а один оказывается в Лиге Европы», - приводит слова Моуриньо Guardian.