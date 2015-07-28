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    Моуриньо: «Пусть Венгер возьмет калькулятор»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо считает, что в следующем сезоне «Арсенал» будет претендентом на победу в АПЛ. Также наставник «аристократов» прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, заявившего, что «канониры» с 2004 года не могут выиграть Премьер-лигу из-за ограничений в тратах на трансферы.

    «Если посчитаете, сколько клубы потратили в последние три-четыре года, вы удивитесь. Возьмите калькулятор. Это простейшее, что можно сделать. Для спекуляций не останется места. Если вы хотите быть честным, объективным и прагматичным, это простейшая работа для тренера или журналиста. «Арсенал» купил невероятного вратаря, и эта позиция очень важна для клуба. Добавьте сюда Озила, Санчеса, Чемберса и Дебюши. Вы наверняка удивитесь.
    Это потрясающий состав, с отличными игроками и фантастическим голкипером. Они будут претендентами на титул. Каждый рассчитывает на победу в АПЛ. Таковы реалии — пять команд борются за четыре места в Лиге чемпионов, чемпионом становится один клуб, а один оказывается в Лиге Европы», - приводит слова Моуриньо Guardian.
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    Источник: Guardian.com

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    28.07.2015 06:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7

      Виталий 82 29 июля 2015, 22:28

      Венгер ничто в сравнении с Моуриньо

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 28 июля 2015, 19:57

      Пусть Моуриньо возьмёт пирожок с полочки)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79

      dima090887 28 июля 2015, 08:21

      Последние 2 года скорее всего! Ну это и понятно 2 года назад за стадион расплатились-Арсеналу необходимы были просто топ игроки! Маур, как всегда, извращённо поведал "тайну мироздания"))

      2
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      Рейтинг: +196

      Forint 28 июля 2015, 08:15

      в следующем году, поговаривают Гвардиола возглавит Сити. тогда Маур переключит свой взор на Пепа. А пока Троллит сухожила :)

      2
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      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Forint 28 июля 2015, 10:19

      Не возглавит...
      Пелегрини останется тренировать Ман. Сити.

      0
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      Рейтинг: +196

      Forint > AlexanderP622 28 июля 2015, 14:40

      ну я не заявляю, просто поговаривают, все на уровне предположений.

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      Рейтинг: +117

      Marchen 28 июля 2015, 08:07

      во он ему покоя не дает

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 08:06

      Тонкий троллинг

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 07:54

      временные новостники трудятся ниже всякой критики

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 28 июля 2015, 07:46

      И к чему этот выс*р в сторону Венгера?

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 28 июля 2015, 07:32

      Так и есть!

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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:13

      Трудно возразить.

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