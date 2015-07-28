«Днепр» может продать Калинича, Дугласа и Канкаву

"Днепр" может расстаться сразу с тремя игроками до закрытия трансферного окна, утверждает источник.



Речь идет о защитнике Дугласе, полузащитнике Джабе Канкаве и нападающем Николе Калиниче. Первыми двумя интересуется "Галатасарай", при этом бразилец уже дал согласие на переезд в Турцию, а хорват подтвердил факт переговоров.



Канкава может продолжить карьеру в "Реймсе". Грузинский футболист сам выразил желание уехать из Днепропетровска. Напомним, что ранее "Днепр" уже расстался с одним из своих лидеров. Имеется в виду Евгений Коноплянка, на правах свободного агента перешедший в "Севилью".



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