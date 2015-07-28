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    «Днепр» может продать Калинича, Дугласа и Канкаву

    "Днепр" может расстаться сразу с тремя игроками до закрытия трансферного окна, утверждает источник.

    Речь идет о защитнике Дугласе, полузащитнике Джабе Канкаве и нападающем Николе Калиниче. Первыми двумя интересуется "Галатасарай", при этом бразилец уже дал согласие на переезд в Турцию, а хорват подтвердил факт переговоров.

    Канкава может продолжить карьеру в "Реймсе". Грузинский футболист сам выразил желание уехать из Днепропетровска. Напомним, что ранее "Днепр" уже расстался с одним из своих лидеров. Имеется в виду Евгений Коноплянка, на правах свободного агента перешедший в "Севилью".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 01:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +274

      смещной 28 июля 2015, 09:22

      И кто играть будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 28 июля 2015, 07:57

      Одни грузина едут на Украину, а этот валит от-туда...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:16

      "Осушают" Днепр...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 28 июля 2015, 03:50

      Новостям уже не первый день отродясь, еще ничего не понятно и никто заявлений о желании уйти, не делал.

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