«Милан» сыграет с «Фиорентиной» в первом туре чемпионата Италии

В "Милане" состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии на сезон-2015/16. Старт сезона запланирован на 22 августа, а закрытие – на 15 мая 2016 года. Расписание первого тура выглядит следующим образом:



"Фиорентина" – "Милан"

"Эмполи" – "Кьево"

"Фрозиноне" – "Торино"

"Верона" – "Рома"

"Интер" – "Аталанта"

"Ювентус" – "Удинезе"

"Лацио" – "Болонья"

"Палермо" – "Дженоа"

"Сампдория" – "Карпи"

"Сассуоло" – "Наполи"



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