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    «Милан» сыграет с «Фиорентиной» в первом туре чемпионата Италии

    В "Милане" состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии на сезон-2015/16. Старт сезона запланирован на 22 августа, а закрытие – на 15 мая 2016 года. Расписание первого тура выглядит следующим образом:

    "Фиорентина" – "Милан"
    "Эмполи" – "Кьево"
    "Фрозиноне" – "Торино"
    "Верона" – "Рома"
    "Интер" – "Аталанта"
    "Ювентус" – "Удинезе"
    "Лацио" – "Болонья"
    "Палермо" – "Дженоа"
    "Сампдория" – "Карпи"
    "Сассуоло" – "Наполи"

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 01:06
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Viola 28 июля 2015, 23:18

      Ещё месяц ждать :((((((((((((((((((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:17

      Удачи Михайловичу с Ко!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      commando 28 июля 2015, 01:52

      На выезде,тяжело будет.

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