«Милан» сыграет с «Фиорентиной» в первом туре чемпионата Италии

Ещё месяц ждать :((((((((((((((((((((((
В "Милане" состоялась жеребьевка календаря чемпионата Италии на сезон-2015/16. Старт сезона запланирован на 22 августа, а закрытие – на 15 мая 2016 года. Расписание первого тура выглядит следующим образом:
"Фиорентина" – "Милан"
"Эмполи" – "Кьево"
"Фрозиноне" – "Торино"
"Верона" – "Рома"
"Интер" – "Аталанта"
"Ювентус" – "Удинезе"
"Лацио" – "Болонья"
"Палермо" – "Дженоа"
"Сампдория" – "Карпи"
"Сассуоло" – "Наполи"
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