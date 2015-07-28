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    Барцальи пропустит матч за Суперкубок Италии

    Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (0:2).

    Медосмотр выявил у 34-летнего футболиста растяжение приводящей мышцы правого бедра. На восстановление ему потребуется 20 дней. Таким образом, Бардзальи пропустит матч за Суперкубок Италии с «Лацио».

    Добавим, что на 10 дней из-за вывиха голеностопа выбыл форвард туринцев Фернандо Льоренте.

    Матч «Ювентус» – «Лацио» состоится 8 августа.

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    Источник: ФК «Ювентус»

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    28.07.2015 00:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +256

      Arhive 28 июля 2015, 04:43

      настоящий профи! боец! здоровья ветерану. и дать дорогу молодым. Ругани вроде в форме.

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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 28 июля 2015, 01:04

      Старость не радость

      0
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      Рейтинг: +293

      1897 28 июля 2015, 00:40

      Здоровья ветерану!Ну и баску тоже,естественно.

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