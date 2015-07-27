Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пейчинович: «В матче с «Анжи» было очень душно, тяжело дышать»

    Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после матча второго тура премьер-лиги с "Анжи" (3:1) пожаловался на жару. По словам 27-летнего игрока сборной Сербии, было очень тяжело дышать.

    "Было очень душно, тяжело дышать, – приводит пресс-служба "Локомотива" слова Пейчиновича. – Но постепенно мы привыкли к погоде, привыкли к сопернику и добились результата. Стадион здесь отличный, хотя уже хочется скорее вернуться домой в Черкизово".

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 30 июля 2015, 08:16

      А Анжи видать не привык

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 30 июля 2015, 00:44

      зато выиграли

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 11:31

      У природы нет плохой погоды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:20

      Победа утолила жажду...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11