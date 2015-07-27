Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жордан Айю перешел из «Лорьяна» в «Астон Виллу»

    Ганский нападающий Жордан Айю перешел из французского "Лорьяна" в английскую "Астон Виллу", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Бирмингема.

    Сумма трансфера, по данным британских СМИ, составила около 12 миллионов фунтов. Жордан Айю подписал с "Астон Виллой" контракт на пять лет. Ранее этим летом в английскую Премьер-лигу перебрался его старший брат Андре Айю, который перешел из французского "Марселя" в "Суонси Сити".

    В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил 13 голов в 33 матчах за "Лорьян".

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Астон Вилла»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 10:23

      Семейный подряд, однако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:21

      Удачи форварду в АПЛ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11