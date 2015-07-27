Жордан Айю перешел из «Лорьяна» в «Астон Виллу»

Ганский нападающий Жордан Айю перешел из французского "Лорьяна" в английскую "Астон Виллу", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Бирмингема.



Сумма трансфера, по данным британских СМИ, составила около 12 миллионов фунтов. Жордан Айю подписал с "Астон Виллой" контракт на пять лет. Ранее этим летом в английскую Премьер-лигу перебрался его старший брат Андре Айю, который перешел из французского "Марселя" в "Суонси Сити".



В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил 13 голов в 33 матчах за "Лорьян".



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