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    Манчини: «Уверен в будущем «Интера» и победе в чемпионате Италии»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с «Реалом» (0:3) и отметил, что нерадзурри будут бороться за победу в чемпионате Италии.

    «Разумеется, результатом я недоволен, а вот игра команды в первом тайме мне понравилась. Надо учитывать, что "Интеру" противостоял один из лучших клубов мира.

    Конечно, главный претендент на скудетто - «Ювентус». Но я убежден, что если мы обойдёмся без травм и потерь, то всё будет хорошо. Я уверен в нашем будущем и нашем чемпионстве. У «Интера» есть игроки, которые могут бороться за титул", - цитирует Манчини источник.

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    Источник: Goal.com

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    27.07.2015 23:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +47

      89388900185 28 июля 2015, 20:12

      в этомсезоне ИНТЕ Р круче чем МИЛАН форза ИНТЕР

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:25

      Чувство юмора у Манчини неплохое...

      -1
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 28 июля 2015, 05:52

      Итак...Теперь по теме,ну для начала надо наладить игру как в защите,так и в атаке,а потом,к середине сезона делать кое-какие выводы. А пока делать громких заявлений не стоит.

      2
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      Рейтинг: +225

      VABANK 28 июля 2015, 01:03

      Ну оправдался просто шикарно! Мол, "Мы всем проигрывем, но мне нравится игра, и мы все равно будем чемпионами...")) Жесть просто... В этом весь Манчик. А еще накупить наразвес игроков на три состава, а в ближайшее ТО распустить половину и снова набрать, как по объявлению. У него так было во всех командах. Сперва старого Маразматти раскрутил на бабло, но там и конкурентов в чемпе не было, потом неопытных в футболе, но весьма амбициозных шейхов, теперь вот и до нового "лоха" дорвался в привычном прИнтере... Только на этот раз фокус с подаренными скудетто и чемпионствами не прокатит.

      0
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr > VABANK 28 июля 2015, 05:45

      Ты бы вообще молчал,ваш лысый этих чемпионств понакупал не меньше нас. Тоже мне,фокусник.

      1
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 > КиLLеr 28 июля 2015, 09:56

      да не обращай ты внимание на глорье асм и картонных
      не стоят они того
      на ветке интера этих стервятников больше чем болел интера

      2
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      Рейтинг: +225

      VABANK > КиLLеr 28 июля 2015, 11:33

      Что там проквакал, убогий..? Когда это Милан присваивал себе чужие скудетто и тем более покупал их.?? Этим всегда славилось ваше черно-синее стадо. Без этого кальчополи сидели бы еще лет 20 с барбарискоми в ротовой полости. Картон он и есть картон.

      -1
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      Рейтинг: +293

      1897 28 июля 2015, 00:22

      Лучше уж Милан пусть будет чемпионом,если не Ювентус,а не всякое недоразумение.

      -1
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr > 1897 28 июля 2015, 05:40

      Недоразумение увидишь в зеркале уе...ще.

      1
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