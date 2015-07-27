Манчини: «Уверен в будущем «Интера» и победе в чемпионате Италии»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча Международного кубка чемпионов с «Реалом» (0:3) и отметил, что нерадзурри будут бороться за победу в чемпионате Италии.



«Разумеется, результатом я недоволен, а вот игра команды в первом тайме мне понравилась. Надо учитывать, что "Интеру" противостоял один из лучших клубов мира.



Конечно, главный претендент на скудетто - «Ювентус». Но я убежден, что если мы обойдёмся без травм и потерь, то всё будет хорошо. Я уверен в нашем будущем и нашем чемпионстве. У «Интера» есть игроки, которые могут бороться за титул", - цитирует Манчини источник.



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