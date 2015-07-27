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    • Самый посещаемый матч 2-го тура РФПЛ – «Краснодар» – «Спартак»

    Самый посещаемый матч 2-го тура РФПЛ – «Краснодар» – «Спартак»

    В общей сложности матчи 2-го тура российской Премьер-Лиги посетили 104 155 зрителей. Самым посещаемым матчем стала встреча «Краснодара» и «Спартака», собравшая на стадионе «Кубань» 24 956 зрителей. Наименее посещаемая игра – «Уфа» – «Ростов», встречу в Саранске на стадионе «Старт» посетили 3375 зрителей.

    «Краснодар» – «Спартак» (0:1) — 24 956
    «Крылья Советов» – ЦСКА (0:2) — 23 316
    «Анжи» – «Локомотив» (1:3) — 18 100
    «Терек» – «Кубань» (1:1) — 12 734

    «Урал» – «Зенит» (1:4) — 9900
    «Рубин» – «Амкар» (0:2) — 6178
    «Динамо» – «Мордовия» (2:2) — 5596
    «Уфа» – «Ростов» (1:2) — 3375

    Матчи 1-го тура российской Премьер-Лиги посетили 104 659 зрителей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 23:25
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    Комментарии (19)
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    Chuyskiy Spartanec
    1438053591
    Это очевидно!!!
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    slavа0508
    1438054061
    Да к футболу народец поостыл в Советские времена20000 народа на требунах плохой показатель был
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    ABir
    1438054326
    По показателю посещаемости у Спартака в России нет конкурентов! Так было, есть и будет!
    Ответить
    ШкендербеуЧоп49
    1438055208
    на Динамо и Рубин позорно мало пришло
    Ответить
    112910415
    1438058962
    Динамо, Рубин... без комментариев
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    немо
    1438066355
    Сразу видно, где любят футбол, а где уже зажрались
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    sir_Alex
    1438068450
    Кто бы сомневался!
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    Adler angriff
    1438068497
    динамо и рубин - на вылет.
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    Genario
    1438074085
    Дорого сейчас на стадион, не до футбола...
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    ologreds
    1694997530
    numo436965
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