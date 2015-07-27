Самый посещаемый матч 2-го тура РФПЛ – «Краснодар» – «Спартак»

В общей сложности матчи 2-го тура российской Премьер-Лиги посетили 104 155 зрителей. Самым посещаемым матчем стала встреча «Краснодара» и «Спартака», собравшая на стадионе «Кубань» 24 956 зрителей. Наименее посещаемая игра – «Уфа» – «Ростов», встречу в Саранске на стадионе «Старт» посетили 3375 зрителей.



«Краснодар» – «Спартак» (0:1) — 24 956

«Крылья Советов» – ЦСКА (0:2) — 23 316

«Анжи» – «Локомотив» (1:3) — 18 100

«Терек» – «Кубань» (1:1) — 12 734



«Урал» – «Зенит» (1:4) — 9900

«Рубин» – «Амкар» (0:2) — 6178

«Динамо» – «Мордовия» (2:2) — 5596

«Уфа» – «Ростов» (1:2) — 3375



Матчи 1-го тура российской Премьер-Лиги посетили 104 659 зрителей.



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