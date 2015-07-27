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    Самый посещаемый матч 2-го тура РФПЛ - «Краснодар» - «Спартак»

    В общей сложности матчи 2-го тура российской Премьер-Лиги посетили 104 155 зрителей. Самым посещаемым матчем стала встреча «Краснодара» и «Спартака», собравшая на стадионе «Кубань» 24 956 зрителей. Наименее посещаемая игра - «Уфа» - «Ростов», встречу в Саранске на стадионе «Старт» посетили 3375 зрителей.

    «Краснодар» - «Спартак» (0:1) — 24 956
    «Крылья Советов» - ЦСКА (0:2) — 23 316
    «Анжи» - «Локомотив» (1:3) — 18 100
    «Терек» - «Кубань» (1:1) — 12 734

    «Урал» - «Зенит» (1:4) — 9900
    «Рубин» - «Амкар» (0:2) — 6178
    «Динамо» - «Мордовия» (2:2) — 5596
    «Уфа» - «Ростов» (1:2) — 3375

    Матчи 1-го тура российской Премьер-Лиги посетили 104 659 зрителей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 23:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +22

      Genario 28 июля 2015, 12:01

      Дорого сейчас на стадион, не до футбола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Adler angriff 28 июля 2015, 10:28

      динамо и рубин - на вылет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 10:27

      Кто бы сомневался!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23

      немо 28 июля 2015, 09:52

      Сразу видно, где любят футбол, а где уже зажрались

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 07:49

      Динамо, Рубин... без комментариев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      ШкендербеуЧоп49 28 июля 2015, 06:46

      на Динамо и Рубин позорно мало пришло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      ABir 28 июля 2015, 06:32

      По показателю посещаемости у Спартака в России нет конкурентов! Так было, есть и будет!

      4
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      Рейтинг: +57

      brat070 > ABir 28 июля 2015, 11:10

      золотые слова

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 28 июля 2015, 06:27

      Да к футболу народец поостыл в Советские времена20000 народа на требунах плохой показатель был

      0
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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 28 июля 2015, 06:19

      Это очевидно!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 июля 2015, 01:08

      Да и кто бы сомневался- газпром скоро своей торсиде платить ,как судьям будет чтобы люди ходили.А Спартак как был-так и остался самым популярным клубом России.Ну и за ЦСКА срочников начнут гонять на трибуны.

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > Диктор 28 июля 2015, 02:33

      Спартак всегда будет самым популярным футбольным клубом России!!! Это однозначно!

      -1
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