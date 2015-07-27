Семин: «Сказал Самедову, что нельзя бесконечно падать при каждом столкновении»

Сёмину надо научить команду выигрывать, а вопросами бесконечных падений пусть судьи занимаются, это их епархия. Очень хорошо отношусь к Юрию Палычу, но прогресса в его работе не вижу. Он может сделать упёртую, волевую команду, как бывало ранее, но футбол изменился, шагнул на ступеньку выше, вперёд, а Сёмин пока остался в тех лучших своих годах, которые прошли и не меняется.
Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива», а также рассказал о перепалке с полузащитником московской команды Александром Самедовым. Встреча 2-го тура российской Премьер-Лиги состоялась на стадионе «Анжи» и завершилась со счетом 1:3.
«70 минут играли в достаточно неплохой футбол. До ошибки, которую допустили при втором мяче. Но, наверное, это закономерно. Потому что в футболе есть ситуация, когда мяч у нас, и есть ситуация, когда мяч у соперника. Когда мяч был у соперника, мы много прозевали при контратакующих действиях „Локомотива“. Плюс чересчур много подключались наши крайние защитники. В итоге в конце не хватило сил, чтобы сдержать атаки „Локомотива“. Это основная причина нашего поражения.
Травма Лазича? Сложно сказать. Наверное, сотрясение у него есть, раз не смог играть. Что было в ситуации с Самедовым? Ничего не было. Я просто сказал, что нельзя бесконечно падать при любом столкновении. Никакого нарушения не было, и ему не стоило падать», - сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
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