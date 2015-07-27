Семин: «Сказал Самедову, что нельзя бесконечно падать при каждом столкновении»

Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива», а также рассказал о перепалке с полузащитником московской команды Александром Самедовым. Встреча 2-го тура российской Премьер-Лиги состоялась на стадионе «Анжи» и завершилась со счетом 1:3.



«70 минут играли в достаточно неплохой футбол. До ошибки, которую допустили при втором мяче. Но, наверное, это закономерно. Потому что в футболе есть ситуация, когда мяч у нас, и есть ситуация, когда мяч у соперника. Когда мяч был у соперника, мы много прозевали при контратакующих действиях „Локомотива“. Плюс чересчур много подключались наши крайние защитники. В итоге в конце не хватило сил, чтобы сдержать атаки „Локомотива“. Это основная причина нашего поражения.



Травма Лазича? Сложно сказать. Наверное, сотрясение у него есть, раз не смог играть. Что было в ситуации с Самедовым? Ничего не было. Я просто сказал, что нельзя бесконечно падать при любом столкновении. Никакого нарушения не было, и ему не стоило падать», - сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».



"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

