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    Семин: «Сказал Самедову, что нельзя бесконечно падать при каждом столкновении»

    Главный тренер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива», а также рассказал о перепалке с полузащитником московской команды Александром Самедовым. Встреча 2-го тура российской Премьер-Лиги состоялась на стадионе «Анжи» и завершилась со счетом 1:3.

    «70 минут играли в достаточно неплохой футбол. До ошибки, которую допустили при втором мяче. Но, наверное, это закономерно. Потому что в футболе есть ситуация, когда мяч у нас, и есть ситуация, когда мяч у соперника. Когда мяч был у соперника, мы много прозевали при контратакующих действиях „Локомотива“. Плюс чересчур много подключались наши крайние защитники. В итоге в конце не хватило сил, чтобы сдержать атаки „Локомотива“. Это основная причина нашего поражения.

    Травма Лазича? Сложно сказать. Наверное, сотрясение у него есть, раз не смог играть. Что было в ситуации с Самедовым? Ничего не было. Я просто сказал, что нельзя бесконечно падать при любом столкновении. Никакого нарушения не было, и ему не стоило падать», - сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 22:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5873

      maygli 28 июля 2015, 16:30

      Сёмину надо научить команду выигрывать, а вопросами бесконечных падений пусть судьи занимаются, это их епархия. Очень хорошо отношусь к Юрию Палычу, но прогресса в его работе не вижу. Он может сделать упёртую, волевую команду, как бывало ранее, но футбол изменился, шагнул на ступеньку выше, вперёд, а Сёмин пока остался в тех лучших своих годах, которые прошли и не меняется.

      1
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      Рейтинг: +22

      Genario 28 июля 2015, 11:59

      Нужно Семину выигрывать, а то еще пару игр и "До свидания"

      1
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      ...
      Рейтинг: +268

      eugen-han > Genario 28 июля 2015, 18:18

      с лыжниками анжи могут удивить,сыграв вничью,но не более.

      0
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      Рейтинг: +179

      fr3nd 28 июля 2015, 11:00

      почему нельзя падать? щас так модно играть с падениями от лёгкого прикосновения или дуновения

      1
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 > fr3nd 31 июля 2015, 12:21

      Вроде ветра не было в тот день))

      0
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      Рейтинг: +14

      красно-синяя кабминетная 28 июля 2015, 10:50

      Семин проSрал игру.Ему много коньяка кунаки наливают.

      0
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 28 июля 2015, 09:59

      Самедов мало того низкий уровень его!ниже среднего!Он на поле не видит ситуации!В сборной на чем мира бежит на большой с корости с мячом ни кто не мешает ему и отдает пас точно в ноги сопернику!Видения на поле у него нуливое!!!!!!!!!!Теперь видно что он еще и не искренний корыстный человек!!!!Шняга он!!!!!!!!!!Семин прав молодец!!!!!!!Честно без корысти ему сказал этому засранцу

      -1
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 28 июля 2015, 08:34

      Семин попер не туда, фол на Самедова был на 100%.

      -2
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:31

      Первый блин у Семин комом...

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han > nahan 28 июля 2015, 18:19

      уже второй получается.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 05:33

      но ведь можно!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 июля 2015, 00:33

      причем тут крайние защитники? они как раз сыграли отлично! алкаш,посмотри на центральных защитников. она провалили матч и Маевский тоже с Максимовым не играли

      3
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      Рейтинг: +19

      анжи барса 27 июля 2015, 23:03

      Самедо вел себя как последняя шлю!

      -3
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