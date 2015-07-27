ФНЛ. «Арсенал» победил «Тосно»; «Балтика» и «Тюмень» сыграли вничью

Тульский "Арсенал" обыграл "Тосно", а калининградская "Балтика" разошлась миром с "Тюменью" в четвертом туре первенства ФНЛ.



"Арсенал" переиграл "Тосно" на своем поле со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Кантемир Берхамов (21-я, 48-я минуты), еще один мяч забил Виталий Федотов (36-я). У "Тосно" гол на счету Рустема Мухаметшина (3-я).



"Балтика" в Калининграде сыграла с "Тюменью" вничью со счетом 1:1. На гол Артема Сердюка (31-я) гости ответили точным ударом Андрея Павленко (88-я).



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