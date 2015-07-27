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    ФНЛ. «Арсенал» победил «Тосно»; «Балтика» и «Тюмень» сыграли вничью

    Тульский "Арсенал" обыграл "Тосно", а калининградская "Балтика" разошлась миром с "Тюменью" в четвертом туре первенства ФНЛ.

    "Арсенал" переиграл "Тосно" на своем поле со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился Кантемир Берхамов (21-я, 48-я минуты), еще один мяч забил Виталий Федотов (36-я). У "Тосно" гол на счету Рустема Мухаметшина (3-я).

    "Балтика" в Калининграде сыграла с "Тюменью" вничью со счетом 1:1. На гол Артема Сердюка (31-я) гости ответили точным ударом Андрея Павленко (88-я).

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    Источник: ФНЛ

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    27.07.2015 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +168

      Gorbuncov 27 июля 2015, 22:25

      Отлично ! Победили одного из прямых конкурентов.

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