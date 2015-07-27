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    Черевченко: «У «Локомотива» коллектив, одна семья, все бьются друг за друга»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от гостевого матча с «Анжи», состоявшегося в рамках 2-го тура российской Премьер-Лиги и завершившегося победой красно-зелёных со счетом 3:1.

    «Думаю, результат по игре. То, что „Анжи“ создал в первом тайме, было после наших ошибок. Это ни в коей мере не принижает достоинств „Анжи“. Юрий Павлович Сёмин создаёт коллектив, у него хорошая команда, соперникам здесь будет трудно.

    Можно ли назвать Касаева героем матча? Героем матча можно назвать всех. Тот же Майкон вышел на замену и забил гол. У нас коллектив, одна семья, все бьются друг за друга на поле», - сказал Черевченко в эфире телеканала «Наш футбол».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 22:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 28 июля 2015, 18:24

      локомотив пока удивляет,играя на кураже,но спад командной игры в футбол неминуем,и тогда заговорят о дальнейшей судьбе главтренера,как это было в последние годы в спартаке.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:33

      Черевченко удачной работы.

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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 06:50

      молодцы!

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      Рейтинг: +12

      PaRaVoz93 28 июля 2015, 00:20

      Все правильно сказал! Отличная командная игра, скоро выйдет Тарасов и думаю они с Ндингой зацементируют центр полузащиты. В нападение можно будет менять Шкулю с Ньяссом, иногда Шкуле не хватает скорости, зато он отлично играет головой) Ждем матча с Динамо, он во многом будет определяющим.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 июля 2015, 22:41

      Это одна семья, пока победы над аутсайдерами...Посмотрим на "семью",после Зенита,ЦСКА и Динамо....Да и Краснодар с Ростовом не подарки...Увидим...

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      Рейтинг: -100

      серИт 27 июля 2015, 22:35

      бред щас как спам сдуются

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 27 июля 2015, 22:31

      Грамотно сказано!)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 22:25

      Лишь бы тётя Оля не разрушила семейную идиллию

      -1
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