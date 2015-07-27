Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Группу по реформам ФИФА возглавит человек, не связанный с футболом

    Группу по реформам в Международной федерации футбола (ФИФА) возглавит человек не из мира футбола, говорится на официальном сайте организации.

    Ранее сообщалось, что группу может возглавить председатель комиссии по аудиту и соблюдению правил ФИФА Доменико Скала. Однако в итоге, вероятнее всего, это будет человек, никак не связанный с футболом ранее.

    20 июля ФИФА в своем пресс-релизе сообщила, что для проведения дальнейшего процесса реформ в организации будет создана специальная оперативная группа с названием "Реформы" с нейтральным председателем. В эту группу войдут по два представителя от Азиатской конфедерации футбола, Африканской конфедерации футбола, Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна и Союза европейских футбольных ассоциаций, а также по одному от Южноамериканской футбольной конфедерации и Конфедерации футбола Океании.

    Сообщается, что представители конфедераций также необязательно должны быть членами футбольного сообщества, а их выбор полностью лежит в компетенции самих федераций.

    В конце мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Йозеф Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, победив единственного оппонента в лице принца Иордании Али бин Аль-Хусейна, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста. Исполком ФИФА на внеочередном заседании, прошедшем 20 июля в Цюрихе, определил, что конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля 2016 года в Цюрихе.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2015 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 22:20

      Фамилия зато футбольная

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 > sir_Alex 27 июля 2015, 23:22

      чья?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 27 июля 2015, 22:02

      Чудеса неизбежны если серьезными процессами управляют не профессионалы Не понятны квоты участников.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11