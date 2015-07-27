Дрогба подписал контракт с «Чикаго Файр» и был обменян в «Монреаль Импакт»

Нападающий Дидье Дрогба продолжит карьеру в MLS.



37-летний футболист подписал контракт с «Чикаго Файр», после чего был обменян в «Монреаль Импакт» на распределительные средства, сообщает официальный сайт канадского клуба. Подробности сделки не разглашаются. Дрогба будет включен в заявку «Монреаль Импакт» после того, как клуб уладит необходимые детали, а форвард получит разрешение на работу.



Распределительные средства - сумма, которую команды MLS могут использовать для подписания игроков и/или повышения их зарплаты, чтобы оставаться в рамках предела зарплат.



Прошлый сезон Дрогба провёл в «Челси» и покинул клуб этим летом на правах свободного агента. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории синих среди зарубежных футболистов.







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