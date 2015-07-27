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    Дрогба подписал контракт с «Чикаго Файр» и был обменян в «Монреаль Импакт»

    Нападающий Дидье Дрогба продолжит карьеру в MLS.

    37-летний футболист подписал контракт с «Чикаго Файр», после чего был обменян в «Монреаль Импакт» на распределительные средства, сообщает официальный сайт канадского клуба. Подробности сделки не разглашаются. Дрогба будет включен в заявку «Монреаль Импакт» после того, как клуб уладит необходимые детали, а форвард получит разрешение на работу.

    Распределительные средства - сумма, которую команды MLS могут использовать для подписания игроков и/или повышения их зарплаты, чтобы оставаться в рамках предела зарплат.

    Прошлый сезон Дрогба провёл в «Челси» и покинул клуб этим летом на правах свободного агента. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории синих среди зарубежных футболистов.



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    Источник: Чемпионат.ком

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    27.07.2015 21:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 28 июля 2015, 07:36

      Дрогба профи высокого класса..

      0
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      Рейтинг: +234

      CL2014 28 июля 2015, 00:51

      Нв фотке на французском написано : он синий, белый, черный))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 27 июля 2015, 23:41

      Правильно по-русски писать "обменён".....
      обменян - это что то из армянского...

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      Рейтинг: +67

      Elves 27 июля 2015, 21:56

      По рукам пошел.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 21:36

      Потом обменяют в "Монреаль Канадиенс"

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 27 июля 2015, 21:35

      С Вождём,как с рабом....

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