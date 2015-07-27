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    ФНЛ. «Факел» одолел «Шинник», «Волга» и «СКА-Энергия» сыграли вничью

    «Факел» победил «Шинник» в матче четвертого тура ФНЛ. Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 3:1.

    "Шинник" вышел вперед после автогола Дмитрия Тихого, но обеспечил себе победу благодаря дублю Михаилу Бирюкова и точному удару Тихого, поразившего уже чужие ворота.

    «Волга» и "СКА-Энергия" сыграли вничью. Матч состоялся в Нижнем Новгороде на стадионе «Локомотив» и закончился безголевой ничьей.

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    Источник: ФНЛ

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    27.07.2015 21:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 07:34

      Факел ещё разгорится!

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      Рейтинг: +2172

      LOKOfanatik19 27 июля 2015, 23:04

      Да, бомбардир не лучше с соккепра, "РАЗОРВА" счет 3-1... где разорвал то ???
      Потом игра слов в предложении - ""Шинник" вышел вперед после автогола Дмитрия Тихого, но обеспечил себе победу благодаря дублю Михаилу Бирюкова и точному удару Тихого, поразившего уже чужие ворота. " Получается, что Шинник выиграл, так получается что Факел разорвал, а Шинник выиграл???

      Уберите отсюда работников с Соккера!!!

      1
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      Рейтинг: +12

      НАУМ_БЛИК 27 июля 2015, 22:08

      "Шинник" вышел вперед после автогола Дмитрия Тихого, но обеспечил себе победу благодаря дублю Михаилу Бирюкова и точному удару Тихого
      ???
      Вроде ж Шинник проиграл

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      Рейтинг: +10

      Berkut082 27 июля 2015, 21:56

      Факел доминировал всю игру! Острые атаки , острые угловые ... Гол пропустили из-за ошибки защитника, получился автогол. За весь моя шиник толком ни одной комбинации не провел... Может по этому так назвал тесу

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      Рейтинг: +10

      Berkut082 > Berkut082 27 июля 2015, 21:59

      За весь матч*
      Тему*

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 21:37

      Разорвал, как Тузик грелку?

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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 27 июля 2015, 21:27

      Разорвал, лол. Че за пздц. Ладно 5-0 счет был, а тут 3-1. Редактор с воронежа что ли?

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      Рейтинг: +335

      Поц > Valar Morghulis 27 июля 2015, 21:37

      А я за то что разорвал. Ко мне Воронеж ближе, чем Ярославль.

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      Рейтинг: +60

      Shaft 27 июля 2015, 21:21

      Ну прям "разорвал". До, конечно

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 27 июля 2015, 21:08

      на новом сайте появились выражения типа "разорвал")))
      раньше было чтото вроде "деклассировал"...

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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 27 июля 2015, 21:05

      Разорвал?))

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