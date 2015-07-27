ФНЛ. «Факел» одолел «Шинник», «Волга» и «СКА-Энергия» сыграли вничью

«Факел» победил «Шинник» в матче четвертого тура ФНЛ. Встреча проходила в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 3:1.



"Шинник" вышел вперед после автогола Дмитрия Тихого, но обеспечил себе победу благодаря дублю Михаилу Бирюкова и точному удару Тихого, поразившего уже чужие ворота.



«Волга» и "СКА-Энергия" сыграли вничью. Матч состоялся в Нижнем Новгороде на стадионе «Локомотив» и закончился безголевой ничьей.



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