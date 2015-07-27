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    Мутко: «Возвращение ЧР к системе «весна-осень» будет обсуждаться после ЧМ-2018»

    Вопрос возможного возвращения чемпионата России к системе "весна-осень" станет предметом обсуждения после чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

    Чемпионат России проводился по системе "весна-осень" до 2010 года включительно, после чего начался переход на схему "осень-весна", которая действует в настоящее время.

    "Обсуждается возвращение чемпионата России на систему "весна-осень"? Да нет, этот вопрос будем обсуждать после чемпионата мира", - заявил Мутко журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    27.07.2015 20:31
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 28 июля 2015, 07:31

      надо бы менять ежегодно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 28 июля 2015, 00:10

      А что, принятие решения по этому вопросу, до ЧМ2018, может как-то отрицательно на него повлиять???

      0
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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 27 июля 2015, 22:20

      мутко ты реально вредитель!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > САДЫЧОК 27 июля 2015, 22:23

      Плюсую!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Dinamikk 27 июля 2015, 22:10

      пока мудко у власти нашему футболу ничего не светит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Eleron 27 июля 2015, 21:52

      Что Гинеру, Газзаеву, Миллеру не удалось победить природу? Трансферные окна совместили, а еврокубков не взяли! Как так-то? ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      ultimate 27 июля 2015, 21:04

      Сидят на тёмных местах.и придумывают себе работу

      1
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      Рейтинг: +433

      magnum3000 27 июля 2015, 20:40

      Надо возвращаться. Хоть на пару тройку недель потеплее будет играть!

      0
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      Рейтинг: +6295

      порт 27 июля 2015, 20:38

      Что то всё время выдумывают, мутят, крутят. Не живётся им спокойно.

      1
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