Мутко: «Возвращение ЧР к системе «весна-осень» будет обсуждаться после ЧМ-2018»

Вопрос возможного возвращения чемпионата России к системе "весна-осень" станет предметом обсуждения после чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.



Чемпионат России проводился по системе "весна-осень" до 2010 года включительно, после чего начался переход на схему "осень-весна", которая действует в настоящее время.



"Обсуждается возвращение чемпионата России на систему "весна-осень"? Да нет, этот вопрос будем обсуждать после чемпионата мира", - заявил Мутко журналистам.



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