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    Нойер, Буффон, Бойко - претенденты на приз «Сейв года»

    Вратарь "Днепра" Денис Бойко претендует на получение приза "Сейв года" по итогам прошедшего сезона, сообщает официальный сайт УЕФА. Голкипер отразил удар Карлоса Бакки в финале Лиги Европы против "Севильи". Отметим, что днепропетровцам это не помогло - в результате форвард оформил дубль, и "Севилья" выиграла матч - 3:2.

    Также в число претендентов вошел и голкипер "Севильи" Серхио Рико за сейв в той же игре.

    Кроме того, претендентами являются Каспер Шмейхель (сборная Дании, против Сербии), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", против "Баварии"), Олег Кудрик ("Шахтер", против "Андерлехта"), Мануэль Нойер ("Бавария", против "Ромы"), Джо Харт ("Манчестер Сити", против "Барселоны"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", против "Барселоны"), Якоб Буск (молодежная сборная Германии, против Дании), Тибо Куртуа ("Челси", против "ПСЖ").

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    Источник: УЕФА

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    27.07.2015 20:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 28 июля 2015, 05:11

      Бойко заслужил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      НорГ 28 июля 2015, 00:34

      Бойко Красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Chistyakov1love 27 июля 2015, 22:53

      Сейв Тер Штеген на ленточке в матче против Баварии топовый,ну и конечно же ДжиДжи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Бавария 2001 27 июля 2015, 22:25

      Буфон сосо. Нойер лучший!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 27 июля 2015, 21:26

      Сейв года - это Акинфеев в матче против Кореи.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Пичушкин 27 июля 2015, 22:36

      Ахахахахаха!!! +100500)))

      0
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      Рейтинг: +49

      drnigo 27 июля 2015, 20:42

      Буффон и Тер Штеген в финале кдассно сыграли.

      2
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      Рейтинг: +10

      kroos_39 > drnigo 29 июля 2015, 14:04

      GлоR !!

      0
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