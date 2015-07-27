«Кордоба» объявила о трансфере Хосе Креспо в «Астон Виллу»

«Кордоба» объявила о договоренности по переходу защитника Хосе Анхеля Креспо в «Астон Виллу». 28-летний футболист в ближайшее время пройдет процедуру медицинского осмотра для «львов», после чего подпишет контракт с клубом.



«Клуб достиг предварительной договорённости с "Астон Виллой" о переходе Хосе Анхеля Креспо. Сегодня игрок пройдет медосмотр для британского клуба», - сообщает официальная страница «Кордовы» в микроблоге "Твиттер".



В минувшем сезоне испанской Примеры Креспо провел 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями, но получил семь желтых карточек.



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