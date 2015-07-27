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    «Кордоба» объявила о трансфере Хосе Креспо в «Астон Виллу»

    «Кордоба» объявила о договоренности по переходу защитника Хосе Анхеля Креспо в «Астон Виллу». 28-летний футболист в ближайшее время пройдет процедуру медицинского осмотра для «львов», после чего подпишет контракт с клубом.

    «Клуб достиг предварительной договорённости с "Астон Виллой" о переходе Хосе Анхеля Креспо. Сегодня игрок пройдет медосмотр для британского клуба», - сообщает официальная страница «Кордовы» в микроблоге "Твиттер".

    В минувшем сезоне испанской Примеры Креспо провел 27 матчей, в которых не отметился результативными действиями, но получил семь желтых карточек.

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    Источник: ФК «Кордоба»

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    27.07.2015 19:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 июля 2015, 22:38

      На повышение пошёл

      0
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      Рейтинг: +79

      dima090887 27 июля 2015, 20:05

      Для виллы пойдёт!

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