Шчастный: «ЦСКА имеет преимущество над «Спартой»

Московский футбольный клуб ЦСКА имеет преимущество над пражской "Спартой" за счет того, что армейцы играют одним составом уже много лет, заявил главный тренер чешской команды Зденек Шчастный.



ЦСКА во вторник примет "Спарту" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.



"На самом деле уже успел давно понять своих игроков, связи налажены, несмотря на то что времени прошло не так много, у нас даже произошли определенные изменения, - сказал журналистам Шчастный, возглавивший клуб в апреле. - Если у ЦСКА и есть какое-то преимущество перед этим матчем, то это то, что они очень долгое время играют одним составом.



Сильные стороны ЦСКА - это мобильная атака, в которой есть такой быстрый игрок, как Муса, Еременко, который постоянно находит себе пространство на поле, Дзагоев и Тошич - очень мобильные игроки, Вернблум в опорной зоне и постоянная поддержка фланговых защитников. Исход матча не решится за счет того, насколько мы друг друга (с Леонидом Слуцким) знаем, все решится на поле", - добавил тренер "Спарты".



Также Шчастный подтвердил, что основной форвард чехов Давид Лафата прилетел с командой, чтобы морально поддержать ее, и точно не сыграет в матче из-за травмы.



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