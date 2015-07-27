Шчастный: «ЦСКА имеет преимущество над «Спартой»

Георги Миланов: «Когда в прошлом году играли с «Баварией» и «Ман Сити», не мог отделаться от ощущения, что это товарищеские матчи»
Теги ЦСКА Бавария Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Манчестер Сити Спарта Лига чемпионов болельщики Ахмед Муса Георги Миланов
Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился ожиданиями от матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со «Спартой».
— Какой отпечаток накладывает то, что первый матч у ЦСКА домашний, а второй гостевой?
— Лично мне без разницы, но в плане желаемого результата это означает, что надо забивать, желательно не один, и не пропускать. Сценарий матчей непредсказуем, желаемое не всегда становится действительным, но, думаю, тренеры обратят наше внимание именно на это. Нужно будет действовать построже у своих ворот и поактивнее у чужих.
— Каковы твои еврокубковые амбиции на этот сезон?
— Очень хочется третий год подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого нужно много работать и, конечно, побеждать. Так получилось, что в этом сезоне нам предстоят квалификационные игры. Ничего страшного, мы уважаем соперника, но верим в успех.
— Ты, к слову, по статистике один из четырех футболистов ЦСКА, не пропустивших ни одного из двенадцати матчей Лиги чемпионов за последние два сезона… Остальные трое – Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Ахмед Муса.
— Да? Не знал, но это приятно. Когда переходил в ЦСКА, мечтал постоянно играть в самом престижном клубном турнире Европы. Мне двадцать три года, самое время, чтобы проявлять себя. И, конечно, я рад выступать в таком клубе вместе со столь квалифицированными футболистами. Надеюсь, статистика матчей и побед в этом году еще вырастет (улыбается).
— Еще один интересный момент. Практически всю прошлую кампанию команда провела без болельщиков. Матч со «Спартой» будет первым после всем известных событий, связанных с наложением санкций, на котором армейцы, наконец, смогут рассчитывать в еврокубках на заполненные трибуны…
— Это здорово. Когда мы играли с «Баварией» и «Манчестер Сити», я все равно не мог отделаться от ощущения, что это товарищеские матчи. Ответственнейшие, важные, решающие игры, но по эмоциям — как будто товарняки. Футболисты очень плохо реагируют на такие вещи. Мы играем для болельщиков — пускай в гостях они болеют против тебя, но и это подстёгивает.
Поэтому я очень рад, что 12-й игрок будет с нами. И, думаю, армейские фаны тоже сделали выводы из всей этой истории. Как ни крути, они подвели клуб, и лучше в этой ситуации не стало никому — ни нам, ни им самим. Надеюсь на мощную и корректную поддержку в предстоящих матчах! — сказал Миланов.
Московский футбольный клуб ЦСКА имеет преимущество над пражской "Спартой" за счет того, что армейцы играют одним составом уже много лет, заявил главный тренер чешской команды Зденек Шчастный.
ЦСКА во вторник примет "Спарту" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
"На самом деле уже успел давно понять своих игроков, связи налажены, несмотря на то что времени прошло не так много, у нас даже произошли определенные изменения, - сказал журналистам Шчастный, возглавивший клуб в апреле. - Если у ЦСКА и есть какое-то преимущество перед этим матчем, то это то, что они очень долгое время играют одним составом.
Сильные стороны ЦСКА - это мобильная атака, в которой есть такой быстрый игрок, как Муса, Еременко, который постоянно находит себе пространство на поле, Дзагоев и Тошич - очень мобильные игроки, Вернблум в опорной зоне и постоянная поддержка фланговых защитников. Исход матча не решится за счет того, насколько мы друг друга (с Леонидом Слуцким) знаем, все решится на поле", - добавил тренер "Спарты".
Также Шчастный подтвердил, что основной форвард чехов Давид Лафата прилетел с командой, чтобы морально поддержать ее, и точно не сыграет в матче из-за травмы.
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